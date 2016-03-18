Kuzey Kore'den yine balistik füze denemesi

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ABD'li ve Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin denize yeni balistik füzeler fırlattığını söyledi.

Kuzey Kore'nin doğu sahilinden fırlatılan ilk füzenin yaklaşık 800 kilometrelik uçuştan sonra denize düştüğü açıklandı. Kuzey Kore ise henüz füze denemesiyle ilgili bir açıklama yapmış değil.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü, ilk füze denemesinden kısa bir süre sonra ikinci füzenin fırlatıldığını ifade etti.

Sözcü Michelle Baldanza, "Kuzey Kore'yi bölgede tansyonu daha da yükseltecek eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" dedi.

Ancak Güney Kore haber ajansı Yonhap, ikinci füzenin havada parçalandığını ifade etti.

Fırlatılan füzelerin orta menzilli Nodong balistik füzeleri olduğu ve araçların üzerine yerleştirilen füze rampalarından fırlatıldıkları tahmin ediliyor.

Azami menzili 1000 ila 1300 kilometre olan Nodong füzeleri, Güney Kore'ye ya da Japonya'nın bir bölümüne ulaşabilecek kapasitede.

Beyaz Saray, Kuzey Kore'ye yeni yaptırımları geçen hafta devreye sokmuştu. ABD Başkanı Barack Obama, yaptırımların gerekçesini 'yasa dışı' nükleer testler ve uzun menzilli balistik füze denemeleri olarak sıralamıştı.

Yeni yaptırımların ardından Kuzey Korelilerin ABD'de bulunan finansal varlıkları donduruldu. Ayrıca ABD'nin Kuzey Kore'ye ihracatı ve bu ülkede yatırım yapması da yasaklanmış durumda.

Ayrıca Kuzey Kore ile ticari ilişkiler yürüten şahıslar da ABD Hazine Bakanlığı tarafından kara listeye alınıyor.

ABD ve Batılı ülkelerin yanı sıra Güney Kore, Kuzey Kore'nin Ocak ayındaki nükleer testini ve Şubat ayındaki uzun menzilli füzeyle uydu fırlatılmasını Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının ihlali olarak görüyor.

Telif hakkı Reuters Image caption ABD vatandaşı Otto Warmbier, Kuzey Kore'de 15 yıl ağır iş cezasına çarptırıldı. ABD, vatandaşının bir an önce serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Bölgede tansiyon yükselirken dün Kuzey Kore ABD'li bir öğrenciyi 15 yıl kürek cezasına çarptırmıştı. Cezanın gerekçesi 'devlete karşı işlenen ağır suçlar' olarak izah edilmişti.

ABD Pyongyang yönetiminden 21 yaşındaki Otto Warmbier'i derhal serbest bırakması çağrısını yaptı.

Warmbier, Ocak ayında Kuzey Kore'de kaldığı bir oteldeki propaganda tabelasını çalmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanmıştı.