Taksim saldırısı: Saldırganın kimliği belirlendi

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İstanbul'da Cumartesi günü düzenlenen canlı bomba saldırısını gerçekleştiren kişinin Mehmet Öztük olduğu açıklandı.

Saldırıda saldırgan dahil beş kişi ölmüş, 37 kişi yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Efkan Ala düzenlediği basın toplantısında saldırıyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Teröristin kimliği Gaziantep nüfusuna kayıtlı, 1992 doğumlu Mehmet Öztürk'tür.

"Eldeki bulgular teröristin DAEŞ (IŞİD) ile bağlantılı olduğunu göstermektedir".

Bakan Ala, 'Öztürk hakkında bir yakalama kararı bulunmadığını ve bugüne kadar soruşturma kapsamında beş kişinin gözaltına alındığını' belirtti.

Üç İsrail vatandaşının naaşı İsrail'e gönderildi

Bu arada saldırıda hayatını kaybeden üç İsrail vatandaşının naaşları özel bir uçakla İsrail'e gönderildi.

ABD'den yapılan açıklamada bu kişilerden ikisinin aynı zamanda ABD vatandaşı olduğu belirtildi.

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Saldırı Cumartesi günü TSİ 11.00'de, İstanbul, Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde meydana gelmişti.

Ölenlerden üçünün İsrail, birinin İran vatandaşı olduğu açıklanmıştı.

Yaralıların büyük bölümünün de yabancı uyruklu turistler olduğu aktarılıyor.

Erdoğan: Amaç halkı korku yılgınlığa sürüklemek

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Erken Çocukluk Eğitim Kongresi'nde yaptığı konuşmada saldırıyı kınadı.

"Halka açık mekanlarda gerçekleştirilen bu saldırıların amacının insanları korku ve yılgınlığa sürüklemek olduğunu gayet iyi biliyoruz" diyen Erdoğan şunları ekledi:

"Esasen dünyada bu tarz saldırıyöntemleriyle netice almış, hedefine ulaşmış hiçbir terör örgütü yoktur. Öyleyse niçin PKK ve DAİŞ gibi terör örgütleri ülkemizi bu şekilde hedef almaktadır, diye düşündüğümüzde karşımıza başka güçler ve onların Türkiye'yle ilgili niyetleri çıkıyor.

"Terörün gündemine asla teslim olmayacağız. Ülke ve millet olarak hedeflerimizden kesinlikle uzaklaşmayacak, vizyonumuzu kaybetmeyeceğiz. Milletimizin birliğine, vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına sıkı sıkıya sahip çıkarak terör örgütlerini ve arkalarındaki güçleri Allah’ın izniyle er veya geç hüsrana uğratacağız."

Bu saldırı, Ankara'da düzenlenen ve 37 kişinin öldüğü bombalı saldırıdan altı gün sonra düzenlendi.

Ankara'daki saldırıyı TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri) örgütü üstlenmişti.

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Taksim saldırısını henüz üstlenen olmadı.

Ancak İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın açıklamaları ve Türk medyasında çıkan haberler, IŞİD'i işaret ediyor.