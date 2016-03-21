Nusaybin'de bir polis ve dört asker hayatını kaybetti

Telif hakkı AFP

Mardin'in Nusaybin ilçesinde süren operasyonlarda bir polis ve dört asker hayatını kaybetti. Beş asker ve bir polis de yaralandı.

Önce sabah saatlerinde Dicle Mahallesi'nde bir zırhlı aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi.

Saldırıda bir özel harekat polisi yaşamını yitirdi.

Güvenlik güçleri bu gelişme üzerine operasyonlarını Dicle ve Fırat mahallelerinde yoğunlaştırdı.

Telif hakkı AP

Genelkurmay Başkanlığı, PKK'lıların önceden yola yerleştirdiği el yapımı patlayıcıları infilak ettirdiklerini bildirdi.

Dört asker daha yaşamını yitirirken, aynı saldırıda bir polis ve beş asker de yaralandı.

Doğan Haber Ajansı (DHA), çatışmalar devam ederken Durucu Mahallesi'nin üst tarafında bulunan dağlık bölgeye, tanklar tarafından top atışı yapıldığını aktardı.

Bir haftadır sokağa çıkma yasağı var

Mardin'in Nusaybin ilçesinde; kazılan hendekler, kurulan barikatlar ve eylemler nedeniyle 14 Mart Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sokağa çıkma yasağıyla birlikte başlayan, jandarma ile polis özel harekat timlerinin ortak yürüttüğü operasyonlar sürüyor.