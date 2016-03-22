Brüksel'de arka arkaya patlamalar: '10 ölü, 30 yaralı'

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Belçika'nın ve Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'de arka arkaya üç patlama meydana geldi.

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Belçika'nın resmi yayın kuruluşu RTBF, 10 kişinin ölmüş olabileceğini, 30 kişinin de yaralandığını bildirdi.

RTBF, haberini hastane kaynaklarına dayandırdı.

İlk iki patlama, Brüksel'in merkezinin yaklaşık 11 kilometre kuzeydoğusundaki Zaventem Havaalanı'ndaydı.

Üçüncü patlamanın meydana geldiği yer ise AB binasına yakın bir metro istasyonu.

Patlamaların sebebi henüz bilinmiyor.

Yaralılar olabileceği bildiriliyor.

Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Belçika haber ajansı Belga ise bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ajans ayrıca, havaalanındaki patlamalar öncesi ateş açıldığını ve Arapça bağırışlar duyulduğunu aktardı.

Zaventem Havaalanı tahliye, havaalanından uçuşlar da iptal edildi. Havaalanına giden trenler de durduruldu.

Havaalanındaki patlamalardan birinin American Airlines'a ait check-in alanına yakın bir noktada meydana geldiği bildiriliyor fakat henüz bu haber teyit edilmedi.

'Çok büyük bir duman yükseldi'

Belçika televizyon kanalı RTBF'a konuşan bir görgü tanığı, Sheraton Oteli'nin karşısındaki gidiş terminalinde yaralılar gördüğünü söyledi.

Swissport'ta çalışan bir görgü tanığı da VRT televizyon kanalına "Ara almıştım ve çok büyük bir patlama duydum, hissettim. Buradan gidiş salonunu görebiliyoruz. Çok büyük bir duman yükseldiğini gördüm" dedi.

Görgü tanığı, "Camlar tamamen paramparça oldu. İnsanlar şok olmuş halde dışarı çıktı, hiç iyi görünmüyor" diye konuştu.

Patlamalar, Paris'te Kasım ayında düzenlenen saldırıların zanlısı Salah Abdeslam'ın Brüksel'de yakalanmasından dört gün sonra meydana geldi.