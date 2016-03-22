FBI, Apple'ın yardımı olmadan 'iPhone kilidini açabilir'

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), San Bernardino saldırısında 14 kişiyi öldüren Syed Rizwan Farook'un cep telefonu kilidini Apple'ın desteği olmadan açmanın yolunu bulduğunu söyledi.

Apple, Salı günü görülmesi gereken duruşmanın ABD Adalet Bakanlığı'nın talebiyle ertelendiğini doğruladı.

Bakanlık Apple'ın Rizwan Farook'un cep telefonunun kilidini açmaya yardım etmesi hükmüne varmıştı.

Şirket ise, mahkeme kararına karşı çıkıp bu uygulamanın 'tehlikeli bir emsal' oluşturacağını savunuyor.

Savcılar, 'dışarıdan bir tarafın' Apple'ın desteği olmadan iPhone cep telefonunun şifre sisteminin devre dışı bırakılabileceği bir yol gösterdiğini söyledi.

Mahkeme dosyasında "Bu yöntemin, Farook'un iPhone'undaki verileri riske atmadan uygulanabilir bir yöntem olup olmadığının tespit edilebilmesi için test edilmesi gerekir. Eğer uygulanabilirse, Apple'ın desteğine duyulan ihtiyaç da ortadan kalkar" dendi.

ABD Adalet Bakanlığı sözcüsü Melanie Newman, hükümetin bu yöntemin başarılı olup olmayacağını ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaştığını ifade etti.

Hükümet mahkemeyi 5 Nisan'da haberdar edeceğini belirtti.

Apple: FBI bizimle de paylaşsın

Apple'ın avukatları ise gazetecilere yaptıkları açıklamada, FBI'ın iPhone'un kilidini açmaya çalışmak için buldukları yöntemin ne olduğuna dair herhangi bir fikirleri olmadığını söyledi.

Avukatlar, hükümetin iPhone'un olası zayıf noktalarını şirketle paylaşmasını umduklarını ifade etti.

FBI, 2 Aralık 2015'te eşi Tashfeen Malik ile birlikte çalıştıkları sosyal yardım merkezinde silahlı saldırı düzenleyip 14 kişiyi öldüren Syen Rizwan Farook'un, IŞİD'den etkilenmiş olabileceğini ve iPhone'undaki verilerin de mühim kanıtlar içerebileceğini düşünüyor.

FBI cihazın verilerine ulaşmaya çalışıyor ancak telefonun şifreleme sistemine girilen yanlış bilgi telefondaki verileri erişimi tamamen engelleyebilir.

Telif hakkı Reuters Image caption San Bernardino saldırganı Syen Rizwan Farook ve eşi Tashfeen Malik'in IŞİD'den etkilendiği düşünülüyor.

Telefonun dört haneli PIN koduna sahip olmayanların cihaza erişimini kısıtlayan bu sistem, kodun 10 defa yanlış girilmesi halinde içinde barındırdığı tüm verileri de silerek fabrika ayarlarına dönüyor.

FBI, Apple'dan işletim sisteminde yeni bir versiyon geliştirip bazı güvenlik özelliklerini devre dışı bırakmasını istemişti.

Adalet Bakanlığı geçen ay Apple'ın bu işletim sistemini geliştirmesi hükmüne vardı.

Fakat mahkeme kararına direnen Apple, bu tip bir uygulama geliştirmenin milyonlarca iPhone kullanıcısının güvenlik kaygısı taşımasına neden olacağını ve tehlikeli bir emsal oluşturacağını savunuyor.

Apple'a, aralarında Google, Microsoft ve Facebook'un da bulunduğu birçok teknoloji firmasından da destek geldi.