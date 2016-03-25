Playboy şirketi satılıyor mu?

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Erkek dergisi ve tavşan kızlarıyla bir dönemin yayın ve eğlence dünyasına damgasını vuran Amerikan Playboy şirketinin satılması gündemde.

ABD basını, şirketin 500 milyon dolardan fazla bir fiyata satılabileceğini bildiriyor.

Satış olasılığının değerlendirildiği yolundaki haberler, Playboy dergisinin "Artık modası geçti" diyerek çıplak kadın fotoğrafları yayınlamaya son vermesini izledi.

1975'te 5,6 milyon satan derginin tirajı, geçen yıl 800 bine kadar düşmüştü.

Satış işlemlerini yürütmek üzere Moelis & Co adlı yatırım bankasının görevlendirildiği belirtildi.

Telif hakkı AP Image caption Hugh Hefner ve Playboy'un ilk sayısı.

Hugh Hefner'in kurduğu Playboy dergisi, 1953'te orta sayfalarında 'Ayın Güzeli' olarak Marilyn Monroe'nun çıplak fotoğrafını yayınladığı sayıyla yayın hayatına başlamıştı.

Hızla markalaşan Playboy dergisini, aynı ismi taşıyan gece kulüpleri ve restoranlar izledi.

Hefner'in sahibi olduğu Playboy Malikanesi de Ocak ayında satışa çıkarılmıştı.

Playboy grubunun tamamen satılmasının bundan sonra gündeme geldiği belirtiliyor.

Telif hakkı AFP Image caption Playboy Malikanesi

Çılgın partileriyle ünlü Playboy Malikanesi için 200 milyon dolar isteniyor.

Bu fiyata satılırsa Los Angeles'taki malikane ABD'deki en pahalı özel mülklerden biri olacak.

Tiraj ve reklam geliri kaybından şikayetçi olan Playboy dergisi ise, artık internette yayılan bedava pornografiyle rekabet edemediğini bildiriyor.

Playboy yayınlarının gelecek dört yılda 4 milyar dolar reklam geliri kaybına uğraması bekleniyor.