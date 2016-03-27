El Cezire 500 kişiyi işten çıkarıyor

Telif hakkı AFP

Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire, 500 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.

El Cezire böylece personel sayısında yüzde 10'dan fazla oranda küçülmeye gitmiş oluyor.

İşlerini kaybedeceklerin çoğu, kanalın Katar'ın başkenti Doha'daki merkezinde çalışanlar olacak.

El Cezire'den yapılan açıklamada, söz konusu kararın "iş gücünün sınırlı kaynaklarla en iyi şekilde kullanılmasına yönelik girişim" kapsamında alındığı belirtildi.

Medya uzmanları ise Katar hükümetinin El Cezire'yi küçültme kararı almasında, petrol fiyatlarının düşmesinin de etkili olduğunu söylüyor.

Katar bütçesinin bu yıl 12 milyar dolar açık vereceği sanılıyor, ki bu son 15 yılda ilk kez gözlenecek bir gelişme.

Amerika'daki kanalı da kapanıyor

El Cezire daha önce de 2013 yılında yayına başlayan Amerika'daki kanalını kapatma kararı almıştı.

Karar, yayın kuruluşunun 5200 olan personel sayısının 4500'e inmesi anlamına geliyordu.

Son kararın ardından ise bu sayı 4000'e düşecek.

Çeşitli dillerde yayın yapan El Cezire'nin dünya çapında 80'e yakın bürosu bulunuyor.

El Cezire'nin verilerine göre, yayın kuruluşunun İngilizce televizyonu her gün 270 milyon haneye ulaşıyor. Arapça televizyonu da her gün 27 milyon kişi tarafından izleniyor.