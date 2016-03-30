BM: Suriye'ye komşu ülkeler desteklenmeli

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon, uluslararası toplumdan Suriyeli mültecilerin sorunlarının çözümüne daha fazla katkı sağlamalarını istedi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan "Suriyelilerin ülkelere kabulünde küresel yük paylaşımı" konulu yüksek düzeyli konferansı açan Ban, mülteci krizinin büyüdüğüne dikkat çekti.

Ban, Suriye'ye komşu ülkelerin çok ağır bir yük üstlendiklerini söyledi.

BM Genel Sekreteri, "Uluslararası toplum Suriye'ye komşu ülkelere daha fazla mali ve siyasi destek vermeli" dedi.

'Yarım milyon kişi acil yardıma muhtaç'

Suriyeli mültecilerin yaklaşık yarım milyonunun acil yardıma ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Ban, bu kişilerin yaşayacakları yerlerin belirlenmesi, onlara iş ve çalışma imkanmları verilmesi gerektiğini kaydetti.

Ban, "Mülteciler şeytanlaştırılmamalı. Çünkü yarının öğrencileri, proesyonelleri, işçileri, hizmetlileri onlar olabilir" dedi.

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Cenevre'deki konferansı BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) organize ediyor.

UNHCR'ın amacı 480 bin Suriyeli mülteciyi 2018 sonuna dek, bundan sonra hayatlarını sürdürecekleri ülkelere yerleştirmek.

Suriye'de Mart 2011'de başlayan ve zamanla iç savaşa dönüşen çatışmalarda en az 250 bin kişi öldü, 5 milyon kişi de ülke dışına kaçak zorunda kaldı.

İç savaş öncesi Suriye'nin nüfusu yaklaşık 22 milyondu.

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan iki ay önce yaptığı bir konuşmada, Türkiye'de 2 milyon 541 bin Suriyelinin yaşadığını söylemişti.