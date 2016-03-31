Sırp lider Seselj savaş suçlarından beraat etti

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Hollanda'nın Lahey kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (ICTY) yargılanan aşırı milliyetçi Sırp lider Vojislav Seselj beraat etti.

Eski Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Radikal Parti lideri Vojislav Seselj, savaş suçları ve insanlığa karşı suç işlemek de dahil dokuz ayrı suçtan yargılanmıştı ve 28 yıl hapsi isteniyordu.

Savcılar; Seselj'in eski Yugoslavya'da 1990'lı yılların başındaki iç savaş sırasında on binlerce Hırvatı ve Boşnağı zorla yerlerinden ettiğini, nefret söylemiyle halkı suça teşvik ettiğini, ölüm timleri oluşturduğunu, cinayet işlediğini, cinsel saldırı ve işkence yaptığını bildirmişlerdi.

ICTY yargıçları ise savcılık makamının Seselj'in suçlu bulunması için gerekli kanıtları sunamadığına hükmetti.

Mahkemeye göre, Seselj'in işlenen suçlarda kişisel sorumluluğu bulunmuyor.

Seselj de hakkındaki tüm suçlamaları reddediyordu.

Son duruşmasına katılmadı

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Şubat 2003'te BM gözetiminde oluşturuldu.

Yugoslavya'nın eski lideri Slobodan Milosevic'e yakın bir isim olan Vojislav Seselj de aynı yıl mahkemeye teslim oldu.

Seselj, mahkeme istemediği halde kendisi için bir savunma avukatı tahsis edince açlık grevine başladı.

Bir süre eylemini sürdüren Sırp lider iki yıl önce insani gerekçelerle serbest bırakıldı.

Seselj Kasım 2014'ten bu yana Belgrad'da kanser tedavisi görüyordu, son duruşmasına da katılmadı.

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ICTY ise kurulduğu günden bu yana 161 kişiyi mahkum etti.

Mahkeme geçen hafta Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karaciç'i "soykırım yapmak ve savaş suçu işlemek" suçlarından 40 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

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Bosnalı Sırpların eski komutanı Ratko Mladiç de Lahey'de mahkemenin hakkında vereceği kararı bekliyor.