Ankara ve Moskova'nın Alparslan Çelik sınavı

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Türkiye’nin düşürdüğü Rus savaş uçağının pilotunu, paraşütle atladıktan sonra Suriye topraklarında öldürdüğünü itiraf eden Alparslan Çelik’in gözaltına alındığı haberi Moskova’da farklı yansımalara yol açtı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan ihtiyatlı, Rus medyasından ise umutlu tepkiler geldi.

Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, dünkü basın toplantısında bu haberi ajanslar geçtikten hemen sonra, sıcağı sıcağına soran bir gazeteciye şu yanıtı verdi:

"Rusya Dışişleri Bakanlığı, Su-24 pilotunu vurduğunu itiraf eden kişinin tutuklandığına dair bilgiyi inceleyecek. Bu konuyla ilgili değerlendirmeyi daha sonra yapacağız."

Krizden çıkış için 'ilk adım'

Rusya basınında bu haberin Türkiye ile Rusya arasındaki kriz ortamından çıkış için ilk adım olabileceği yorumları dikkat çekiyor.

Hem Rus pilotu öldürdüğünü kendisi itiraf eden Alparslan Çelik’in gözaltına alınması, hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün ABD’de Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada “Bölgede yaşanan sorunlar ülkelerimiz arasında işbirliğini zorunlu kılıyor” sözleri olumlu karşılandı.

Medyadaki genel hava, özellikle Çelik'in yargılanmasının, iki ülke arasındaki gerginliğin aşılması yolunda ilk önemli adım olabileceği şeklinde.

Önde gelen internet haber-analiz sitelerinden Gazeta.Ru manşetini bu konuya ayırarak, Putin ve Erdoğan’ın tokalaşmak üzere birbirlerine el uzattıkları fotoğrafı “Rusya ile buluşmaya doğru iki adım” başlığıyla manşetine taşıdı.

Telif hakkı Gazeta.ru Image caption Gazeta.ru manşetten verdiği haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in fotoğrafı kullanıldı.

Yayınlanan yazıda, Moskova’nın Ankara ile ilişkilerin normalleşmesi için üç ön şartından birinin, Rus pilotu öldürdüğünü söyleyen Alparslan Çelik’in yargılanarak cezalandırılması olduğu hatırlatıldı. Diğer iki şart ise Ankara’nın resmen özür dilemesi ve hem uçak, hem de ölen pilot için tazminat ödemesi.

Yazıda, “Çelik’in tutuklanması Ankara’nın karşı durmaktan yorulduğuna dair bir sinyal olabilir” denildi.

Çelik Rusya'ya gönderilecek mi?

Ayrıca Rusya’nın eski Ankara Büyükelçisi Pyotr Stegniy’in “Çelik’in tutuklanması doğru yolda atılmış bir adım” sözlerine yer verildi.

Akademisyen Vladimir Ahmedov ise, uçak krizinden bugüne Rusya’nın Suriye’deki pozisyonunun açıkça güçlendiğini, Türkiye’ninkinin ise zayıfladığını belirterek, “Şu an ilişkilerin normalleştirilmesi Türkiye’nin çıkarına” dedi.

Bugünkü Moskovski Komsomoltes gazetesi, "Türkiye Rus pilotun katili Alparslan Çelik'i Rusya'ya verecek mi?" başlığıyla verdiği haberde, "Uzmanlar, Türkiye'nin gözaltına alınan Çelik'i Rusya ile ilişkileri düzeltme uğruna feda edebileceğini ihtimal dışı saymıyor" denildi.

Bu arada iş çevrelerinin radyo istasyonu Business FM de Erdoğan’ın son açıklamalarını “Türkiye’nin Rusya ile uzlaşma adımı” diye niteledi. Analizde “Erdoğan Rusya ile dost olamasa da, çatışamaya da girmek istemiyor” denildi.

Daha önce Rusya basınında çıkan yorumlarda, "Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerin gerçekten düzeltilmesini istiyorsa, Rus pilotu öldürdüğünü açıkça söyleyen vatandaşını yargılayıp cezalandırması gerekir. Bu, ilk adım olmalı" denilmişti.

Erdoğan'dan işbirliği vurgusu

Telif hakkı Getty Image caption Erdoğan, Brookings Enstitüsü'ndeki konuşmasında "Bölgede yaşanan sorunlar ülkelerimiz arasında işbirliğini zorunlu kılıyor. Rus muhataplarımızın bu gerçeği görmelerini, ilişkilerimizi bu bağlamda değerlendirmelerini bekliyoruz" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada Rusya krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan özetle şöyle konuştu:

"Moskova tarafından uygulamaya konan sert ve tepkisel uygulamalar ilişkilerimizi iyice sarsmış durumda. Biz bu hadisenin ardından Rus tarafının anlam vermekte zorlandığımız aşırı tepkilerine rağmen itidali elden bırakmadık. Türkiye ve Rusya aynı coğrafyada yüz yıllardır birbiriyle etkileşim içinde olmuş önemli ülkeler."