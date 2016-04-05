Telif hakkı AP

Afganistan'dan, eski Taliban lideri Molla Ömer'in oğlu ve kardeşi örgütte önemli mevkilere getirildi.

İngiliz Reuters ajansının haberine göre, Taliban Sözcüsü Kari Yusuf Ahmedi, Molla Ömer'in oğlu Molla Muhammed Yakup ile kardeşi Molla Abdul Manan'ın, Rehber-i Şura üyeliğine atandığını açıkladı.

Rehber-i Şura, Taliban'ın en yüksek siyasi organı.

Molla Muhammed Yakup aynı zamanda Afganistan'da eyaletlerin yarısında askeri operasyonlardan sorumlu komutanlığa getirildi.

Bu atalamalar ile "Taliban içindeki iktidar kavgasının son bulduğu" şeklinde yorumlar yapıldı.

'Yeni lider güçlendi'

Geçen yıl örgütün güçlü lideri Molla Ömer'in öldüğünün açıklanmasından sonra Taliban'ın yeni lideri Molla Aktar Mansur ile Molla Ömer'in ailesi ve diğer bazı klikler arasında bir iktidar mücadelesi yaşanmıştı.

Bu durumda, Ömer ailesinin desteğini alan yeni lider Molla Aktar Mansur'un, hareket içinde kendisine karşı çıkan gruplara karşı yerini sağlamlaştıracağı belirtiliyor.