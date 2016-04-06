Hollanda çocuk tacizine karşı çözüm arıyor

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Hollanda'daki orta dereceli okullarda geçen yıl çocuklara yönelik 112 cinsel taciz olayının yaşandığının ortaya çıkması, parlamentoyu harekete geçirdi.

Cinsel taciz, saldırı ve tecavüz olayına karışanların üçte birinin öğretmen ya da okuldaki diğer çalışanlar olması, tepkileri daha da artırdı.

Çocuk istismarına ilişkin rakamları "şok edici" olarak değerlendiren siyasi partiler, bu konuda katı yaptırım istiyor.

Önerilerden birisi, tacize karışan öğretmenlerin derhal meslekten atılması ve ağır biçimde cezalandırılması.

Eğitim bakanlığı da cinsel taciz olaylarını önlemek için okullara bir dizi uyarıda bulundu.

Hollanda Eğitim Bakanlığı'na bağlı müfettişler tarafından hazırlanan, okullarda cinsel taciz raporu parlamentoya sunuldu.

Rapora göre 2014-2015 öğretim yılında okullarda 112 cinsel istismar olayı saptandı. Özellikle orta öğretim kaynaklı olan şikâyetler, bir önceki yıl 86 olarak kayıtlara geçmişti.

Müfettişler göre cinsel istismar şikâyetlerinin yarısı zina, taciz ve tecavüzden oluşuyor. Bu şikâyetlerin üçte birinde, okuldaki öğretmen ya da diğer çalışanlar suçlanıyor.

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Çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarındaki artış, eğitim çevrelerinde kaygı yarattı. Bakanlık okulları, öğretmen ve diğer personelin davranış kurallarına uyması konusunda uyardı.

Eğitim bakanlığı, öğrencilerin cinsel istismar konusunda bilgilendirilmelerini, onlara kendilerini nasıl savunacaklarının öğretilmesini istedi.

Okul yönetimlerinden, öğrenciler açısından okullarda "güvensiz ortam" oluşmasına izin vermemeleri istendi.

'Sabıka kayıtları yenilensin'

Eğitim müfettişlerinin hazırladığı rapor, Hollanda Parlamentosu'nda da geniş yankı uyandırdı.

Koalisyon ortağı İşçi Partisi (PvdA), hükümete derhal harekete geçme çağrısında bulundu. Rakamları korkutucu olarak değerlendiren PvdA'ya göre, çocuğunun okulda güvende olduğunu bilmek, her ebeveynin en temel hakkı.

İşçi Partisi, çocukların istismara karşı bilgilendirilmesi ve kendilerini nasıl korumaları gerektiğinin kalıcı olarak ele alınmasını istedi.

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İktidarın büyük ortağı Liberal Sağ Parti (VVD) de, sonucu "şok edici" diye yorumladı. Parti, taciz olaylarına karışan okul personelinin ağır biçimde cezalandırılmasını önerdi.

Muhalefet partileri de, tacizci personelin derhal meslekten atılmasını ve bir daha eğitimle ilgili alanlarda çalışmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Okulardaki personelin sabıka kayıtlarının belirli sürelerde yenilenerek istismara adı karışanların bu şekilde ayıklanması da muhalefetin önerileri arasında yer aldı.

Eğitim müfettişlerinin hazırladığı raporda, okullarda ayrımcılık konusundaki şikâyetlerin de arttığı vurgulandı.

Bir başka dikkat çeken konu ise, radikalleşme konusu. Rapora göre, ilk kez savaşmak için cihatçılara katılmak amacıyla Suriye'ye gitmek isteyen öğrenciler konusunda da bildirimler geldi.