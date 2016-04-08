İsrail-Türkiye görüşmelerinde 'ilerleme sağlandı'

Telif hakkı Reuters Image caption Feridun Sinirlioğlu

Türk Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi amacıyla yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlandığını açıkladı.

Açıklamada iki ülkenin heyetlerinin İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geldiği ve anlaşmanın bir sonraki görüşmede sonuçlandırılması üzerine uzlaştığı belirtildi.

Bakanlık açıkamasında görüşmelerle ilgili şu bilgiler aktarıldı:

"Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ile İsrail Başbakanı'nın Özel Temsilcisi Joseph Ciechanover ve İsrail Milli Güvenlik Konseyi Başkan Vekili Jacob Nagel'in başkanlıklarındaki Türk ve İsrail heyetleri bugün Londra'da biraraya gelmiştir.

"Heyetler, mutabakat metninin nihai hale getirilmesi ve farklılıkların giderilmesi yönünde ilerleme sağlamışlar ve anlaşmanın çok yakında gerçekleştirilecek bir sonraki toplantıda sonuçlandırılması hususunda uzlaşıya varmışlardır."

İki ülke arasındaki ilişkiler 2010 yılındaki Mavi Marmara baskınıyla önemli oranda bozulmuştu.

2015'in son aylarında iki ülkeden ilişkilerin düzeltimesi gerektiğine dair açıklamalara gelmeye başlamıştı.

İlerleyen süreçte ilişkilerin normalleşmesi için görüşmeler yapıldığı kamuoyuna aktarılmıştı.