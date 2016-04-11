Fotoğraflarla: Çift başlı yılan
ABD'nin Kansas eyaletinde çift başlı bir yılan görüldü. Bu nadir görülen yılanların birkaç aydan fazla yaşamadığı belirtiliyor.
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ABD'nin Kansas eyaletinde çift başlı bir yılan Jason Talbott tarafından görüntülendi.
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Yılanı önce Talbott'un arkadaşları çalılık bir alanda gördü.
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Fotoğraf makinesini alıp çalılıklara giden Talbott, "Böyle tüyler ürpertici sürüngenlerin, yılanların büyük hayranıyım. Yüzlercesinin fotoğrafını çektim ve bu süreçte birkaç defa da ısırıldım. Ama şansıma zehirli değillerdi" diyor.
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Yılanın iki başından birinin diğerine göre daha saldırgan olduğu ve diğer başa saldırmaya çalıştığı görüldü.Talbott, iki başın koordineli hareket etmediği sürece hiçbir şeyi ısıramadıklarını ve hareket edemediklerini söylüyor.
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Çift başlı yılanların çoğunun yalnızca birkaç aylık ömrü oluyor. Talbott yılanlarla ilgili şu bilgileri veriyor: "Bu yılanın 10 binde bir tane olduğu tahmin ediliyor fakat genellikle vahşi doğada oldukları ve yakalanmaları zor olduğu için tam sayıları bilinmiyor. Hayatta kalma oranları çok düşük."
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Zehirli kobralardan, boa yılanına, kurbanını sıkarak öldüren ve sonra yutan pitonlara kadar farklı yılan türleri var. Yılanlar, genellikle ısırarak toksinlerini geçiriyor.