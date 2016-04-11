Fotoğraflarla: Çift başlı yılan

Çift başlı yılanların çoğunun yalnızca birkaç aylık ömrü oluyor. Talbott yılanlarla ilgili şu bilgileri veriyor: "Bu yılanın 10 binde bir tane olduğu tahmin ediliyor fakat genellikle vahşi doğada oldukları ve yakalanmaları zor olduğu için tam sayıları bilinmiyor. Hayatta kalma oranları çok düşük."