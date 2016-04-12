Korsanlar Nijerya açıklarında Türk gemisine saldırdı

Telif hakkı Getty Image caption Nijerya donanmasının bir gemisi Gine Körfezi'nde devriye görevini yaparken (2011)

Korsanlar Nijerya açıklarında saldırdıkları Türk kargo gemisinin 6 mürettebatını kaçırdı.

Nijerya donanması, kaptan ve baş mühendisin de kaçırılanlar arasında olduğunu açıkladı.

Kimyasal madde taşıyan gemi Gabon'dan Fildişi Sahilleri'ne gidiyordu.

Geminin sahipleri saldırı sırasında yaralanan olmadığını, ancak kaçırılan mürettebatın nerede olduğunun bilinmediğini söyledi.

Nijeryalı yetkililer, mürettebatın bulunması için uluslararası polis teşkilatı Interpol ile birlikte çalışıyor.

Afrika kıtasının batısındaki Gine Körfezi'nde son yıllarda korsan saldırılarında artış yaşanıyor.

BBC'nin bölgedeki muhabiri, Nijerya hükümetinin 2009'da Nijer Deltası'ndaki petrol kaynaklarının kontrolü için savaşan militanlar için çıkardığı affın ardından, bazı eski militanların korsanlığa yöneldiğine dikkat çekiyor.