Almanya, Türkiye'nin komedyen Böhmermann'a soruşturma talebine izin verdi

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman komedyen Jan Böhmermann hakkında soruşturma açılmasına izin verdiğini açıkladı.

Böhmermann için, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında okuduğu bir şiir nedeniyle hakaret davası talebi bulunuyordu.

Ancak yabancı ülkelerden gelen bu tür taleplerin öncelikle Alman hükümetinin onayından geçmesi gerekiyor.

Merkel'in son açıklamasıyla birlikte, hakkında inceleme başlatılan Jan Böhmermann'ın dava edilmesinin önü de açılmış oldu.

Bundan sonraki süreçte, Böhmermann hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmayacağına Alman savcıları karar verecek.

Merkel de yetki kararının siyasi bir karar olduğunu, Almanya'da mahkemelerin tamamen bağımsız olduğunu ve davaya yönelik kararı yargının vereceğini vurguladı.

Koalisyon içinde görüş ayrılıkları

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Merkel, soruşturmaya izin verilip verilmemesi konusunda koalisyon üyelerinin görüş ayrılığı yaşadığını, son kararın iznin verilmesi yönünde alındığını da söyledi.

Almanya başbakanı bu konudan bağımsız olarak Alman Ceza Yasası'nın 103. maddesinin kaldırılması için bu yıl girişimde bulunacaklarını ve 2018'e kadar bunu gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

103. madde, yabancı bir devlet adamına ya da organına hakaret suçlamasıyla, onların şikayeti ve hükümetin onayıyla Almanya'da dava açılabilmesini öngörüyor.

"Bu kararı yanlış buluyorum. 'Devlet adamına hakaret' gerekçesiyle mizah yüzünden cezai soruşturma başlatılması, modern demokrasiye uymamaktadır" SDP Meclis Grup Başkanı Oppermann

Merkel açıklamasında düşünce, basın ve sanat özgürlüğünün altını çizerek, Türkiye'den de buna riayet etmesini istedi.

Merkel Alman hükümetinin, Türkiye'de basın ve toplanma özgürlüğünün kısıtlanması konularında endişeleri olduğunu belirtti.

Angela Merkel, Böhmermann hakkındaki yetki kararı konusunda koalisyon içinde görüş ayrılığı yaşandığını da doğruladı ve Hristiyan Birlik Partileri ile Sosyal Demokrat Parti arasında Türkiye'nin dava talebi hakkında farklı bakış açılarının söz konusu olduğunu söyledi.

İlk tepki koalisyon ortağı SPD'den

Almanya'da bulunan gazeteci Hülya Topçu, Merkel'in açıklamalarının ardından hükümete hem koalisyondan hem de muhalefet cephesinden eleştiriler geldiğini bildiriyor.

Merkel'in açıklaması ardından ilk tepki koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann'dan geldi.

Oppermann Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, hükümetin yetki kararını eleştirdi. Oppermann, "Bu kararı yanlış buluyorum. 'Devlet adamına hakaret' gerekçesiyle mizah yüzünden cezai soruşturma başlatılması, modern demokrasiye uymamaktadır" dedi.

Oppermann daha önce yaptığı açıklamada Sosyal Demokrat Parti'nin 103. maddenin kaldırılması için girişimde bulunacağını belirterek bu maddenin "köhnemiş" olduğunu savunmuştu.

Muhalefetteki Yeşiller de hükümete, Türkiye'nin isteklerine boyun eğmememe çağrısı yaparak, basın ve düşünce özgürlüğünün altını çizmişti.

Hakaretin cezası '3 yıla kadar hapis'

Alman hükümetinin onayının ardından komedyen Jan Böhmermann'ın, Alman Ceza Yasası'nın 103. maddesi uyarınca‚ yabancı devlet adamına ya da organına hakaret suçundan yargılanması gündeme gelebilecek.

Bu madde üç yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Bu hakaret iftira amaçlıysa, ceza beş yıla kadar çıkıyor.

Jan Böhmermann 31 Mart tarihinde Alman 2. televizyon kanalı ZDF'de yayınlanan programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler içeren bir şiire yer vermişti.

Gelen tepkiler üzerine Böhmermann'ın programı internetteki arşivden çıkarıldı.

ZDF yönetimi bu adımın, şiir mizah anlayışıyla bağdaşmadığı için atıldığını dile getirmişti. ZDF yönetimi daha sonra yaptığı açıklamada ise Böhmermann'ın programının devam edeceğini belirterek, sunucuya destek vermişti.

Programı yayınlanmadı

Türkiye Alman Dışişleri'ne, Jan Böhmermann hakkında dava açılması için sözlü nota verdi. Bu adımın ardından Alman Adalet ve Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililer inceleme başlatmıştı.

Mainz Savcılığı da Böhmermann hakkında yapılan kişisel suç duyuruları üzerine soruşturmaya girişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da savcılığa suç duyurusunda bulunarak, Böhmermann hakkında Alman Ceza Yasası'nın 'hakaret' suçunu düzenleyen 185. maddesi uyarınca dava açılmasını talep etmişti.

Böhmermann'ın bu haftaki programı yayınlanmadı.

ZDF, medyanın Böhmermann'a olan aşırı ilgisini gerekçe göstererek, bu kararı sunucu ile birlikte aldıklarını kaydetmişti.

Böhmermann'a polis koruması da tahsis edildi. Sunucunun Köln'deki evinin önünde polis devriye aracı bekliyor.

Ancak ünlü sunucunun Köln'de olmadığı belirtiliyor.