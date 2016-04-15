New York Times: Merkel, Erdoğan'la işbirliğinin bedelini ödüyor

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ABD'de yayınlanan New York Times gazetesinde yer alan Alison Smale imzalı yazıda, Almanya ve Türkiye arasında yaşanan ifade özgürlüğü tartışmalarının Alman Başbakan Angela Merkel için siyasi sonuçlarının olduğu ifade ediliyor:

"Geçtiğimiz Eylül ayında Almanya Başbakanı Angela Merkel, tüm muhalif seslere karşın yüzbinlerce mülteciyi ülkesine kabul eden idealist bir lider olarak görülüyordu. Ancak mülteci akını kısa sürede başa çıkılamayacak boyutlara ulaştı.

"Bugüne baktığımızdaysa, krize bakışı tecrübeyle katılaşmış, çok daha farklı bir Angela Merkel görüyoruz. Bugün karşımızdaki pragmatist Angela Merkel, giderek otoriterleşen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la hesaplı bir işbirliği içine girerek göçmen akınını dizginlemeye çalışıyor.

"Merkel şimdi, sadece göçmen krizi konusunda kendi ideallerine ihanet etmekle değil, Avrupa'nın temel değerlerini de tehlikeye atmakla suçlanıyor. Çünkü her geçen hafta, Erdoğan'la işbirliğinin bedelinin ne kadar ağır olduğu daha çok ortaya çıkıyor.

"Kendi evinde medya üzerinde baskı kuran ve eleştiriye neredeyse hiç tahammülü olmayan Erdoğan, ele geçirdiği yeni koz sayesinde sansür uygulamalarını Almanya'ya da taşımaya başladı.

Telif hakkı AFP Image caption Merkel hükümeti, Alman komedyen Jan Böhmermann'ın savcılık tarafından soruşturulmasının önünü açtı.

"Kendisini hedef alan komedyen için önce diplomatik tehditler iletildi, ardından da bireysel dava başvurusu yapıldı.

"Komedyen Jan Böhmermann, iki hafta önce televizyon programında 'hakaret böyle olur' diyerek Erdoğan hakkında bir şiir okuyunca hem destek aldı, hem de eleştiri.

"Bu olay şu anda Merkel'in siyasi varoluş ve güvenlik adına yaptığı hazmı zor işbirliklerinin en güzel örneği haline gelmiş durumda. Bir başka deyimle buna 2016 usulü reel-politik de denebilir.

"Sadece kötü seçeneklerin masada olduğu bu ortamda, Merkel'in Erdoğan'la işbirliği şu ana kadar pahalıya patlasa da işe yaradı.

"Suriye ve Afganistan'a kadar iletilen mesaj sayesinde, Mart ayındaki AB - Türkiye anlaşmasından bu yana Avrupa'ya gelen göçmen sayısında hatırı sayılır ölçüde düşüş yaşandı.

"Ancak Erdoğan'la işbirliğinin bedeli de ödeniyor.

Telif hakkı AFP Image caption Merkel'in göçmen politikası, Almanya'daki muhafazakar grupların tepkisini çekiyordu ve Başbakan'a kamuoyu desteğini azaltıyordu.

"Erdoğan'ın hakaret davası adımı, Almanya'nın önde gelen isimleri tarafından tepkiyle karşılandı ve çok sayıda sanatçı Böhmermann'ın yanında olduğunu söyledi.

"Merkel, 3 Nisan'da Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu'yla telefonda görüştüğünü açıklayıp şiiri 'kasıtlı biçimde rencide edici' olarak niteleyince, eleştiriler Almanya Başbakanı'na da yöneldi.

"Komünist Doğu Almanya'da yetişmiş olan Merkel'in Batılı değerleri savunma konusunda yeterince istekli olmadığı eleştirileri ortaya çıktı.

Telif hakkı AFP Image caption New York Times, "Erdoğan şimdiden kazanmış sayılır. Kendisini eleştiren kişiyi susturmayı başardı" diyor.

"Her ne kadar Merkel daha sonra çıkıp ifade özgürlüğünü destekler nitelikte açıklamalar yaptıysa da tartışmalar bitmiş değil.

"Aslında bir bakıma Erdoğan şimdiden kazanmış ve kendisini eleştiren kişiyi susturmuş gibi gözüküyor.

"Böhmermann'a gelen tehditler nedeniyle polis koruması verildiği açıklandı. Komedyenin yayın yaptığı ZDF televizyonu da Böhmermann'la alınan ortak karar sonucu Perşembe günkü programını yayınlamadı."