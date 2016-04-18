Ali İsmail Korkmaz davasında üç sanığa tahliye

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Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın Gezi eylemlerinde Eskişehir'de dövülerek öldürülmesiyle ilgili davada sanıklara yine aynı cezaları verdi.

Daha önce usulden bozulan dava, şimdi esası görüşülmek üzere yeniden Yargıtay'a gidiyor.

Sanıklardan fırıncı İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve Muhammet Vatansever bugünkü duruşmada yine 6'şar yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Afyonkarahisar E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan bu üç sivil sanık, 33'er ay hapis yattıkları süre gözönünde bulundurularak tahliye edildi.

Mahkeme, iyi hal indiriminden faydalanan tutuklu polis memurlarından Mevlüt Saldoğan hakkında yeniden 10 yıl 10 ay, Yalçın Akbulut hakkında da yeniden 10 yıl hapis cezası verdi.

Tutuksuz sanıklar, polis memurları Hüseyin Engin ve Şaban Gökpınar'ın ise beraat ettiği açıklandı.

Anne Emel Korkmaz: Bu ülkenin adaleti buymuş

DHA'nın haberine göre anne Emel Korkmaz karara ilişkin "Bu ülkenin adaleti buymuş. Başka bir şey demiyorum. 19 yaşındaki bir çocuğun değeri bu kadarmış" dedi.

Baba Şahap Kormak katillerin korunduğunu savundu.

Ağabey Gürkan Korkmaz da hukuk mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Korkmaz ailesinin avukatı Ayhan Erdoğan da "Bunlar korumaya yönelik kararlardır. Kamu görevlileri böyle korunduğu sürece Türkiye’de işkence ve işkenceye benzer şekilde sonuçlanabilecek fiillerle yurttaşların ölümü sonlanmaz." diye konuştu.

Sanık polis Mevlüt Saldoğan vurduğu kişinin Ali İsmail Korkmaz olmadığını söylemiş, "Ben devletimi savundum" demişti.

Bir diğer sanık Yalçın Akbulut ise siyasi bir tutuklu olduğunu iddia ederek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağını belirtmişti

Sanık polislerin ifadelerine tepki gösteren Emel Korkmaz, mahkeme salonunu terk etmişti.

Sanık avukatlarından Mutlu Karayılan'ın da Ali İsmail'in ölüm nedeninin 'dayak değil, kullandığı ilaçlar olduğunu' öne sürmesi, Ali İsmail'in ailesinin tepkisine neden olmuştu.

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Ne olmuştu?

Yargıtay, Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesinde "kasten öldürme suçu" bulmayan Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 10 Ocak 2015'te verdiği kararı, 4 Şubat 2016'da bozmuştu.

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Karar usul yönünden bozulmuş ve sanıklardan polis memuru Mevlüt Saldoğan'a karar duruşmasında sözlerinin sorulmaması, savunma hakkının ihlali olarak değerlendirilmişti.

Yargıtay kararında ayrıca, davanın kasten adam öldürme suçlamasıyla açılıp, yaralama suçundan ceza verilmesine rağmen suç vasfındaki değişikliğin gözetilmediği hükmüne varmıştı.