Kudüs'te otobüste patlama: 21 yaralı

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İsrail polisi, Kudüs'te bir otobüste meydana gelen patlamaya bir bombanın yol açtığını açıkladı.

Patlama sonucu 21 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralılardan ikisinin durumlarının ağır olduğu bildiriliyor.

Patlama sırasında otobüste yolcu yoktu.

Yaralıların ise alev alan yakındaki bir araçta ve bir diğer otobüste oldukları duyuruldu.

Bombanın nereye yerleştirildiği ise netlik kazanmadı.

Patlama, Kudüs'ün güneybatısında El Halil Yolu üzerinde meydana gelmişti.

Kudüs'te ise son dönemde İsrailliler ve Filistinliler arasında gerginlik yine artmıştı.

Ekim ayından bu yana karşılıklı düzenlenen saldırılarda 200'e yakın Filistinli ve en az 29 İsrailli öldü.