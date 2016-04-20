Hollanda'da Türkiye kökenli genç 'kahraman' ilan edildi

Telif hakkı libelle.nl Image caption Kemal Abiş, intihar etmek üzere olan bir genç kadını raylardan uzaklaştırdı.

Hollanda'nın Nijmegen kentinde polis, iki gündür sosyal medya üzerinden Kemal Abiş adlı Türkiye kökenli genci arıyordu.

Ancak bu arama, suçlu ya da kayıp olduğu için değildi. Polis, "teşekkür etmek için" Kemal Abiş'in peşine düştü.

İntihar etmek için raylara atlayan bir genç kadını son anda ölümden kurtaran Abiş, polis ve medya tarafından "kahraman" ilan edildi.

Pazartesi günü saat 17:00 sıralarında Nijmegen kentinde bir genç kadın, kendisini yaklaşan trenin önüne atmak için raylar üzerinde koşmaya başladı.

Bu sırada onu gören bir genç, rayların etrafındaki çitten atlayarak kadına doğru koştu. Son anda genç kadını yakalayarak, raylardan uzaklaştırmayı başardı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, kadını sakinleştirerek oradan uzaklaştırdı.

Ancak polis, o telaş sırasında kadının hayatını kurtaran kişiye teşekkür etmeye fırsat bulamadı. Genç adam da, genç kadını polise teslim ettikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Daha sonra olayın farkına varan Nijmegen Polisi, Facebook hesabından bir duyuru yaptı.

'Bırak beni' diye direndi

Duyuruda, polisin Pazartesi günü Lent semtinde intihar etmek isteyen bir genç kadını kurtaran gence, kahramanlığı için teşekkür etmek istediği belirtildi.

Sürekli yenilenen çağrı medya tarafından da haberleştirilince Kemal Abiş, Salı günü öğleden sonra bulundu.

Polis, "kahraman" ilan ettiği Abiş'i, cesareti ve yardımseverliği nedeniyle kutladı.

Telif hakkı Politie Nijmegen Zuid Image caption Hollanda polisi teşekkür etmek istediği Kemal Abiş'i bulabilmek için Facebook'tan mesaj paylaştı.

Hollanda medyası da olaya geniş yer ayırdı ve Türkiye kökenli gençten, "kahraman" diye söz etti.

Kemal Abiş, raylar üzerinde koşan kadını görünce hiç düşünmeden çitlere tırmanıp ona doğru koştuğunu söyledi.

Yakaladığı sırada genç kadının, "Bırak beni" diye direndiğini belirten Abiş, "Hayır, yapmayacaksın" diyerek zorla onu raylardan uzaklaştırdığını anlattı.

Bir insanın hayatını kurtardığı için mutlu olduğunu belirten genç adam, bunun abartılacak bir durum olmadığını söyledi.