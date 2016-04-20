Mülteci karşıtı Slovak Başbakanını mülteci doktor tedavi etti

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Slovakya'nın geçenlerde tekrar seçim kazanarak hükümet kuran başbakanı Robert Fico bir hafta önce kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Çek gazetesi Novinky'nin verdiği habere göre, Slovakya başbakanını Bratislava'da kaldırıldığı hastanede tedavi eden uzman doktor da bir mülteci.

Eğitimini 1980'de mülteci olarak geldiği Çekoslovakya'da tamamlayan Tunuslu Mongi Msolly, Çekoslovakya'nın bölünmesinin ardından şimdi artık Slovakya'nın başkenti Bratislava'da yaşıyor.

Tunus asıllı kardiyolog aynı zamanda başbakanın tedavi gördüğü Kalp ve Damar Hastalıkları Ulusal Enstitüsünün genel müdürü.

Arapça, İngilizce, Fransızca ve Slovakça konuşan Mongi Msolly, Slovakya'da aynı zamanda çok iyi bir işadamı olarak biliniyor.

'Müslüman topluma izin vermeyeceğiz'

Katı mülteci karşıtlığıyla tanınan Slovakya başbakanı geçmişte "Farklı gelenek ve kültürlere sahip insanları entegre etmek zordur. Biz Slovakya'da yaşayan Romanlarla ilgili olarak olumsuz deneyim sahibi olduk. O insanlar gönüllü olarak bize entegre olmazlar" açıklamaları yapmıştı.

Fico katı bir Müslüman karşıtı olarak da tanınıyor. Geçen yıl mülteci akınının en yoğun olduğu dönemde Robert Fico "Slovakya topraklarında Müslümanların izler bırakmasını istemiyoruz. Onlarla ilgili olarak büyük bir güvenlik riski var. Biz Slovak Cumhuriyetinde entegre Müslüman toplumunun oluşmasına izin vermeyeceğiz" demişti.

Slovakya hükümet sözcüsü başbakanın yaklaşık bir hafta kadar daha hastanede gözlem altında tutulacağını açıkladılar.