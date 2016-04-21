Suriyeli muhalifler yeniden savaşa hazırlanıyor

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Suriye'de kalıcı bir barış ve siyasi geçiş süreci için İsviçre'nin Cenevre'de kentinde yürütülen görüşmeler Suriye hükümeti ve muhalif grupları temsil eden heyetin karşılıklı suçlamalarıyla dağıldı.

Salı günü Suriye ordusunun İdlib kentinde düzenlediği hava saldırısında en az 40 kişinin ölmesi üzerine muhalif gruplar ateşkesin sona erdiğini ilan ederek uluslararası güçlerden daha fazla silah yardımı talep etti.

Reuters haber ajansına konuşan Batılı bir diplomat, taraflar arasında Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğuyla yürütülen görüşmelerin çökmesi durumunda ancak gelecek yıl tekrar masaya dönülebileceğini söylüyor ve "Washington'un gündemi Suriye değil seçimler. Eğer bu görüşmeler sonuçsuz kalırsa Rusya Suriye'de istediğini alır" uyarısını yapıyor.

Cenevre'deki müzakerelere katılan Batılı diplomat, ateşkesin sona ermesi ve çatışma ortamına dönülmesi durumunda 3 milyon Suriyelinin daha mülteci konumuna düşeceğini ve binlerce kişinin de 5 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşta hayatını kaybedenler arasına katılacağını düşünüyor.

Diplomatik süreci kurtarma çabası

Telif hakkı AFP Image caption Cenevre görüşmelerine katılan muhalefet heyetine başkanlık eden Riyad Hicab, düzenlediği son basın toplantısında Suriye ordusunun saldırılarında yaralanan sivillerin fotoğraflarını gazetecilere göstermiş ve Beşar Esad'ı hedef almıştı.

Cenevre'de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın geleceği konusundaki anlaşmazlıklar devam ederken, son iki haftada ateşkes ihlallerinin sayısı ve şiddeti de artmaya başlamıştı.

Suriye hükümeti, muhalif grupların Halep kırsalında ateşkes kapsamına alınmayan radikal İslamcı örgütlerle işbirliği yapmakla suçladı.

Muhaliflerse kendilerini Şii milislerin ve Suriye ordusunun saldırılarına karşı koruduklarını savunuyor.

Reuters haber ajansı, Cenevre görüşmelerinin tamamen çökmesi halinde ortaya çıkan boşluğu şiddetli çatışmaların dolduracağı yorumunu yapıyor.

Telif hakkı AFP Image caption Salı günü Suriye ordusu tarafından İdlib'de düzenlenen hava saldırısında en az 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Suudi Arabistan ve İran arasındaki gerilimin yansımalarının da görüldüğü Suriye konusu, ABD Başkanı Barack Obama'nın Suudi Arabistan başkenti Riyad'ı ziyareti sırasında gündeme gelecek konular arasında.

Obama'nın, Suudi Arabistan Kralı Selman'a ateşkesin sürdürülebilmesi için çabaları artırma çağrısı yapması bekleniyor.

Diplomatik çabaları ayakta tutmaya çalışan Fransa da, Avrupa ülkelerinin yanı sıra ABD'nin de katılacağı bir toplantıyla Suriye konusunu ele almayı önermiş durumda.

Muhalifler uçaksavar istiyor

Telif hakkı AFP Image caption Suriye ordusunun son haftalarda Halep kırsalındaki operasyonlarını artırdığı ve bölgedeki hava saldırılarının yoğunlaştığı belirtiliyor.

Suriye ordusunun muhalif gruplara yönelik hava saldırıları son haftalarda tekrar yoğunluk kazanırken, muhalifler de kendilerini destekleyen uluslararası güçlere seslenerek daha etkili silah yardımları talep etti.

Muhalif gruplar uzun süredir ABD'den ısıya duyarlı taşınabilir uçaksavarlar (MANPAD) talep ediyordu.

Geçen hafta New York Times gazetesinde yer alan bir haberde de Washington'un Cenevre görüşmelerinin çökmesi durumunda B planı olarak seçilmiş muhalif gruplara sınırlı sayıda MANPAD tipi uçaksavar vermeyi düşündüğünü yazmıştı.

Merkezi Türkiye'de bulunan muhalif grup Suriye Ulusal Koalisyonu'nun lideri Anas El Abda, artık Suriye yönetimiyle müzakerenin bir anlamı kalmadığını söyleyerek uluslararası güçlerden 'nitelikli askeri destek' almak istediklerini ifade etti. İstanbul'da konuşan El Abda, Suriye'de çözümün ancak hem siyasi hem de askeri yollardan ilerlenerek elde edilebileceğini ifade etti.

Yeni mülteci akını

Özellikle Halep ve kuzeyinde yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle geçen haftadan bu yana yaklaşık 40 bin kişinin evlerini veya kaldıkları mülteci kamplarını terk ettiği belirtiliyor.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi (OCHA), "Kaldıkları yerleri terk edenler, Bab el Sealm sınır kapsına ve Azez'e yöneldi. Ocak ve Şubat aylarında da yine Azez'e yaklaşık 75 bin kişi çatışmalardan kaçarak gelmişti. Bölgede insani yardım ihtiyacının hızla artma riski var" uyarısını yaptı.

Türkiye sınırında muhalif grupların alan kaybetmesi, yardım ekiplerinin bölgeye girişini de zorlaştırmış durumda.

Yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Türkiye - Suriye sınırının Suriye tarafında en az 100 bin kişinin yardıma muhtaç halde olduğunu, ancak bu kişilere erişimin çatışmalar nedeniyle her geçen gün zorlaştığını söylüyor.