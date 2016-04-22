Kilis'e yine roket mermileri atıldı: 2 ölü

Telif hakkı AFP Image caption 19 Nisan'da Kilis'e atılan roket mermileri 3 kişiyi yaralamıştı.

Suriye'nin IŞİD kontrolündeki Bab bölgesinden ateşlenen Katyuşa roket mermileri Kilis'te 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Akşam 19 sularında kent merkezine isabet eden mermiler nedeniyle 4 kişi de yaralandı.

Kilis Valiliği 1 yaralının Suriye vatandaşı olduğunu açıkladı.

Doğan Haber Ajansı 3 Katyuşa roket mermisinin yerleşim alanına düştüğünü duyurdu.

Roketatar mermileri, Yavuz Sultan Selim ve Mehmet Rıfat Kazancıoğlu mahallelerine düştü.

Kilis'e akşam saatlerinde atılan 3 Katyuşa roketatar mermisi ile bugün düşen mermi sayısı 5'i buldu.

DHA, bazı ev, işyeri ve araçların da hasar gördüğü olayın ardından Türkiye tarafından roketlerin atıldığı bölgenin ateş altına alındığını bildirdi.

Suriye tarafından atılan roket mermileri nedeniyle Kilis'te şu ana kadar 14 kişi yaşamını yitirdi.

Merkel yarın bölgede

Almanya Başbakanı Angela Merkel Cumartesi günü Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk ile Gaziantep'i ziyaret edecek.

Merkel'in Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte Suriyeli mültecilerin yaşadıkları kampları ziyaret etmesi bekleniyor.

Kilis'te toplantı ve gösteri yasağı

Son günlerde Kilis'i hedef alan roket mermilerinin artmasının ardından Kilis Valiliği ildeki toplantı ve gösteri yürüyüşlerini de 30 gün süreyle yasakladı.

Valiliğin internet sitesindeki açıklamada, ilde Suriyeli mültecilere yönelik protesto gösterisi düzenlemek isteyen gruplar olduğu belirtilerek, "bu tür faaliyetlerin Kilis'in huzur ve güvenliğini olumsuz etkilediği" ifade edildi.

Anayasanın, güvenlik gerekçesiyle, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına kısıtlama yetkisi verdiğini belirten Valilik, ilde bu faaliyetlerin 30 gün boyunca yasaklandığını açıkladı.