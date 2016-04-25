İbrahim Kalın'dan Cemil Bayık röportajına tepki

Telif hakkı hurriyet

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, PKK lideri Cemil Bayık'ın "ABD dahil koalisyon ülkeleriyle doğrudan irtibat halindeyiz" iddiası için bu tür iddiaların daha önce de gündeme geldiğini hatırlatarak, "Ancak ülkeler tarafından reddedildi. Biz ülkelerin açıklamalarını esas alıyoruz" dedi.

BBC muhabiri Ian Pannell'in Bayık'la yaptığı röportaja tepki gösteren Kalın, "Bu tür terör örgütünü aklamaya yönelik çalışmaların gazetecilikle alakası yoktur. Terör propagandasına verilmiş dolaylı bir destekten başka bir şey değildir" dedi.

Kalın, "Hiç kimse bu yalana inanmayacak. Terörle mücadelede ister basından, ister başka yolla, kendilerine nasıl bir yol açarlarsa açsınlar mücadeleyi devam ettireceğiz. DAİŞ'le (IŞİD) mücadele bahanesiyle terör örgütüne alan açmak gazetecilikle, doğru bir siyasetle bağdaştırılabilir bir durum değildir" diye konuştu.

Kalın sözlerine "Londra saldırılarını yapan El Kaide ile vatandaşların vergileriyle finanse edilen bir başka yayın kuruluşu röportaj yapsaydı ve makul ve meşru gösterilseydi tepki nasıl olurdu?" diyerek devam etti ve PKK'nın kendi örgüt gündemini Kürtlerin talebiymiş gibi yansıtmaya çalıştığını vurguladı.

Kilis için ilave tedbir

Son haftalarda Suriye tarafından gelen roket ateşlerinin hedefi olan Kilis'te alınan güvenlik tedibrleri konusunda da bilgi veren Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın, "Kilis'te yaşanan hadiseler birçok insanın hayatına mal oldu. En üst düzeyde tedbirler alınıyor. Sorunun kaynağı Suriye'dir" dedi.

Pazar günü Kilis'teki bir camiye isabet eden füze sonucunda bir kişi daha hayatını kaybetmişti.

Atılan roketlerin Suriye'deki IŞİD mevzilerinden geldiği yönünde açıklamalar da yapılmıştı.

Kilis'teki güvenlik konusunun bugün Bakanlar Kurulu'nda da ele alınacağı belirtiliyor.

İbrahim Kalın, sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla IŞİD'e yönelik tedibrlerin alındığını da ifade ederek, "DAEŞ'le irtibatlı olduğundan şüphelenen 3 bin 300'den fazla şüpheli kişi sınırdışı edilmiştir. 2 bin 770 kişi gözaltına alındı 954 kişi de tutuklandı" dedi.