Şam'da Seyyide Zeynep türbesi yakınlarındaki hastaneye bombalı saldırı

Telif hakkı EPA Image caption Seyyide Zeynep türbesine Şubat ayında da saldırı düzenlendi.

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde Şii türbesi Seyyide Zeynep yakınlarındaki bir hastanede bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, bombalı saldırının el Diyabiyah kentinde meydana geldiğini duyurdu.

Suriye'nin BM Büyükelçisi Beşar Caferi, Suriye görüşmeleri için bulunduğu Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada "Teröristlerin bugün Seyide Zeynep bölgesinde düzenledikleri saldırının odağında, Fuah ve Kefraya'dan getirilen yaralıların tedavi edildiği hastane vardı" dedi.

Caferi, "Onlarca masum insanın canını aldı. Biz burada diplomatik diyalog sağlamaya çalışırken (muhalefet) görüşmelerden çekilmeye karar verdi. Görüyorsunuz, bu insanlar teröristten başka bir şey değil" diye konuştu.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, patlamada 8 kişinin öldüğünü duyurdu.

IŞİD'in Şubat ayında türbe yakınlarında düzenlediği bir dizi saldırıda 134 kişi ölmüştü.

Örgütün Ocak ayında düzenlediği bir diğer saldırıda da 70 kişi öldü.