Kırım Tatar Meclisi yasa dışı ilan edildi

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Rusya'nın iki yıl önce ilhak ettiği Kırım'da Yüksek Mahkeme, Başsavcı Natalya Poklonskaya'nın Kırım Tatarları Meclisini yasaklama kararını kabul etti ve meclisin faaliyetlerini "radikal" diye tanımladı.

Rus Tass Haber Ajansına göre kararı Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç Natalya Terentyeva okudu.

Başsavcı Natalya Poklonskaya Yüksek Mahkeme'nin kararını "Artık Kırım Tatarları Meclisi'nin tüm faaliyetleri yasadışı görülecektir" diyerek yorumladı.

Telif hakkı RIA Novosti Image caption Başsavcı Poklonskaya, "Kırım Tatar Meclisi'nin faaliyetleri Rusya Federasyonu genelinde yasaklandı" dedi.

Poklonskaya gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hükümet otoritesiyle ilgili olmayan Kırım Tatarları Meclisi 'radikal' bir kurum olarak tanımlandı. Faaliyetleri Rusya Federasyonu genelinde yasaklandı. Tüm faaliyetleri yasadışı görülecektir. Meclis üyeleri ya da temsilcileri karar aleyhine adım atarlarsa hesabını verecekler" diye konuştu.

ABD Rusya'yı kınamıştı

ABD, Rusya'ya Kırım Tatarlarına karşı baskı uygulamaması çağrısında bulunuyordu.

Rus savcılık makamlarının Mart ayı sonunda Tatar Meclisi'nin faaliyetlerini durdurma kararı almasının ardından, ABD'den yapılan açıklamalarda Tatar Meclisi'nin 'radikal örgüt' olarak tanımlanmaması gerektiği ifade edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın basın ofisinden yapılan açıklamada Rusya'nın Tatar Meclisi'nin faaliyetlerini durdurması kınanmıştı.

Kırım Tatar Meclisi nedir?

Kırım'daki Tatarların siyasi temsilcisi konumunda bulunan Meclis, 1999 yılında yasal statü kazanmıştı.

Ancak 2010 yılında Ukrayna'nın eski Cumhurbaşkanı Rusya Yanlısı Viktor Yanukoviç, Meclis'in üye sayısını yarı yarıya azaltmış, yetki alanını daraltmış ve Meclis'e atamaları da Cumhurbaşkanlığı'nın yetki alanına sokmuştu.

Tatar Meclisi'nin başkanı dahil toplamda 33 üyesi bulunuyor.

2014'te Kırım'ın ilhakı döneminde Kiev'i destekleyen Tatar Meclis'i, Kırım'da düzenlenen bağımsızlık referandumunu da boykot etmişti.