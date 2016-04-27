Hamaney: ABD hala yabancı yatırımcıları korkutuyor

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İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ABD'yi, yaptırımların kaldırılmasına karşın ülkesiyle iş yapmak isteyen yabancı yatırımcıları korkutmakla suçladı.

Ayetullah Ali Hamaney ABD'nin, yabancı bankaların İran'la çalışmasına kağıt üstünde izin verse de, hala "İran korkusunu" kışkırttığını söyledi.

Tahran'da işçilere hitap eden Hamaney, "Amerikalı yetkililer hala yaptırımların yürürlükte olduğunu söylüyor" dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin) ve Almanya ile İran arasında varılan anlaşma ile Tahran yönetimi nükleer programını durdurmuş, Batı da İran'a yönelik yaptırımları kaldırmıştı.

İran yönetimi ise ABD'ye bankacılık sektöründeki bazı engelleri kaldırma çağrısında bulunuyor.

Seçimlerin ikinci turu Cuma günü

Nükleer anlaşmanın, İran'da reformcu Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi güçlendirdiği şeklinde yorumlar yapılmıştı.

İran'da, seçimlerin ikinci turu Cuma günü yapılacak.

26 Şubat'ta yapılacak olan ilk turda reformcular önemli bir başarı elde etmişlerdi.

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Reformcu "Umut Listesi" başkent Tahran'da 30 sandalyenin tümünü kazanmıştı.

290 üyeli İran Meclisi'nde muhafazakarlar 103, reformcular 95 sandalye kazanmış; 68 bölgede ise seçim ikinci tura kalmıştı.

Diğer sandalyeleri bağımsız adaylar ve azınlıklar kazandığından hiçbir grup ilk turda Meclis'te çoğunluğu elde edememişti.