G.Antep'teki bombalı saldırıda iki polis hayatını kaybetti

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda iki polis hayatını kaybederken, 18 polis ve 4 sivilin yaralandığı belirtildi.

Şiddetli patlama kentin pek çok noktasından duyuldu, çevre binaların camları kırıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Doğan Haber Ajansı (DHA) sabah 9:20 civarında iki araçla gelen saldırganların, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önündeki barikatları aşmaya çalışarak çevreye ateş açtığını duyurdu.

Polisin karşılık vermesi üzerine, ikinci araçtaki bomba infilak ettirildi.

Minibüs ile gerçekleştirildiği belirlenen patlamada ölen saldırganın kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.

Diğer saldırganların patlama sonrası kaçtığı iddia ediliyor.

Polis, saldırganların beyaz renkli, hafif ticari bir araçla kaçtığını, aracın camlarının çatışma sırasında kırılmış olduğunu belirtti.

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Plakası belirlenemeyen beyaz araç aranıyor.

'Saldırganın kimliği belirlendi' iddiası

İHA'nın haberine göre ise saldırganlardan birinin kimliği belirlendi.

İHA saldırganın IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) üyesi olduğunu ve babasının saldırı sonrasında gözaltına alındığını iddia etti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu bombalı saldırıya ilişkin olarak "Önemli bilgilere ulaşıldı ama gerekli açıklamayı İçişleri Bakanlığımız yapacak" dedi.

Bölgeye giden tüm yollar güvenlik amacıyla kapatıldı.

Patlamanın olduğu bölgedeki iş merkezleri de güvenlik önlemi olarak boşaltılmaya başlandı.

Patlamanın ardından ildeki 1 Mayıs kutlamaları da iptal edildi.