Nusaybin'de saldırı: 3 asker hayatını kaybetti

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Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde PKK militanlarının düzenlediği belirtilen saldırı sonucu 3 hayatını kaybetti , 14 asker yaralandı.

Nusaybin'de 14 Mart'ta başlatılan operasyonlar devam ederken, bu sabah saat 05.45'de Çağçağ Caddesi yakınlarında yola yerleştirilen el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirmeye çalışan güvenlik güçlerine ateş açıldı.

Roketatar ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıya güvenlik güçleri de karşılık verirken, çatışmada 3 hayatını kaybetti, 14 asker yaralandı. Yaralanan askerler, Nusaybin ve Mardin Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alırdı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklama şöyle;

"1 Mayıs 2016 Pazar günü Mardin ili Nusaybin ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 14 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup, tedavilerine devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."