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Hamile kadınların alkol tüketmesinin bebek üzerinde etkisini araştıran uzmanlar, yeni doğan bebeklere alkol testi yaptı.

İskoçya'nın Glasgow kentindeki Princess Royal Hastanesi'nde yüzlerce bebekten alınan örnekler incelendi.

İlk sonuçlar, annelerin yüzde 40'ının gebelik süresince alkol tükettiklerini ortaya koydu.

Araştırmaya göre kadınların yüzde 15'ine yakını hamileyken günde bir veya iki küçük kadeh şarap içiyor.

Daha önce yapılan araştırmalar, sık olmasa da arada bir içki içmenin de zarar verici olduğunu gösterdi.

Glasgow'da Children's Hospital Charity adlı hastane yeni araştırmasında da bebeklerin ilk dışkısı olarak bilinen 750 mekonyum örneğini inceliyor.

Araştırmayı yürüten danışman neonatalog Doktor Helen Mactier, The Herald gazetesine açıklamasında "Gebelik süresince alkol tüketimi kesinlikle öğrenme bozukluklarına katkı yapıyor ve öğrenim bozuklukları da uzun vadede okul performanslarıyla suça eğilimde kendini gösteriyor" dedi.

'Hamileyken içki içmeyin'

Araştırmanın ilk bulguları "kaygı verici" olarak değerlendiriliyor.

BBC İskoçya radyosuna konuşan Doktor Mactier, "200'e yakın örnek topladık ve bu örneklerde yağ asidi etil esterleri ve daha yeni bir metabolit olan etil glukuronidleri inceledik" dedi ve bulguları şöyle açıkladı:

"Yüzde 15'te etil glukoronid tespit ettik. Bu da, Amerika'ya kısa bir süre önce yayınlanan araştırmaya göre yaklaşık her yedi kadından birinin günde birkaç defa dört veya beş defa içki içtiği anlamına geliyor."

İskoçya'da gebelik süresince alkol tüketmenin 'normalleştiği' algısının yayıldığına dikkat çeken Doktor Mactier, "Kadınlar gebelikte kesinlikle alkol tüketmemeli" diyor.

İskoçya hükümeti, gebelikte alkol tüketmenin bebek üzerinde uzun dönemde olumsuz etkileri olacağı uyarısında bulunuyor ve tüketilen alkol oranı yükseldikçe riskin de arttığına dikkat çekiyor.