Filistinli kadın İsrail'in tank ateşinde öldü

Telif hakkı AFP Image caption İsrail Gazze'ye Çarşamba'dan bu yana en az üç hava saldırısı düzenledi.

Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında süren, son iki yılın en şiddetli çatışmalarında Filistinli bir kadın İsrail tanklarının açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Gazze'deki doktorlar kadının günyedeki Han Yunus bölgesinde öldürüldüğünü ve bir kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail ise Hamas militanlarının havan topu saldırılarına yanıt verdiğini açıkladı.

Çarşamba günü başlayan çatışmalarda Hamas ve diğer Filistinli gruplar havan topu ve silahla İsrail güçlerine ateş açarken, İsrail hava kuvvetleri de Gazze'ye hava saldırıları düzenledi.

Çatışmalar İsrail'in Gazze'den kendi topraklarına ulaşan yeni bir yeraltı tüneli bulması üzerine başladı.

İsrail ordusu sözcüsü yarbay Peter Lerner tünelin yerin 30 metre altında olduğunu söyledi.

Telif hakkı Reuters Image caption Filistinli doktorlar kadının İsrail saldırısında öldüğünü söylüyor.

İsrail Savunma Bakanı Moshe Yaalon da yaptığı açıklamada "Hamas'ın tehditleri bizi yıldırmayacak. Egemenliğimizin ihlali ardından son tüneli de açığa çıkarana kadar eylemlerimize devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan Hamas'ın açıklamasında "Gazze Şeridi'ne karşı Siyonist saldırının devam etmesine izin vermeyeceğiz" denildi.

2014'ten beri

İsrail ordusu geçen ay da Gazze'den İsrail topraklarının birkaç yüz metre içine giren bir tünel bulduklarını açıklamıştı.

Bu, 2014 yılından bu yana yaşanan en şiddetli çatışma.

Bu tarihte İsrail ve Hamas militanları Gazze'de 50 gün süren yıkıcı bir savaşın içine girmişti.

Hamas militanları tünelleri kullanarak İsrail topraklarına sızmış ve 12 İsrail askerini öldürmüş, İsrail askerleri de 30'dan fazla tüneli imha etmişti.

BM verilerine göre çatışmalarda 1462'si sivil olmak üzere 2251 Filistinli ölmüş, 11 bin 231 kişi yaralanmıştı.

Gazze'de 18 bin ev yıkılmıştı.

İsrail tarafında ise 67 asker ile altı sivil ölmüş, 1600 kişi yaralanmıştı.