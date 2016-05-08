Afganistan'da trafik kazası: 73 ölü

Afganistan'ın Gazni vilayetinde meydana gelen trafik kazasında 73 kişi öldü.

Başkent Kabil'i ülkenin güneyindeki Kandahar şehrine bağlayan otoyoldaki kazada, iki otobüs ve bir yakıt tankeri çarpıştı.

Kazada 50'den fazla kişi de yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yerel saatle 06:30'da meydana gelen Kaza sonrası üç araç da yanarken, cesetlerden bazıları tanınamaz hal geldi.

Yaralıların enkaz altından çıkarıldığı çalışmalara itfaiye görevlilerinin yanı sıra bölge halkı da yardımcı oldu.

Yolların kalitesizliği ve trafik kazalarına uyulmaması nedeniyle Afganistan'da sık sık trafik kazaları meydana geliyor.

Son kazaya karışan iki otobüste 125 yolcunun olduğu açıklandı.