Brezilya Cumhurbaşkanı Rousseff görevden uzaklaştırıldı

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Brezilya'da Senato, Cumhurbaşkanı Dilma Rousseff'e azil davası açılmasına karar verdi.

Rousseff 2014'te yeniden iktidara geldiği genel seçimler öncesinde, kamu açığını gizlemek amacıyla bütçede usulsüzlük yapmakla suçlanıyor.

İddiaları reddeden Dilma Rousseff'in oturumu iptal ettirmek için Yüksek Mahkeme'ye yaptığı başvuru reddedilmişti.

Senato'da 20 saatten fazla süren oturumun sonunda 55 Senatör azle 'evet' derken, 22'si 'hayır' oyu kullandı.

Rousseff'in görevinin askıya alınmasıyla, Brezilya'da 13 yıldır devam eden İşçi Partisi iktidarı da son bulmuş oldu.

Davanın altı ay sürebileceği, dolayısıyla da Rousseff'in Ağustos ayındaki Rio Olimpiyatları sırasında görevde olmayacağı belirtiliyor.

Koalisyon ortağı Temer vekaleten Cumhurbaşkanı

Telif hakkı AFP Image caption Demokratik Hareket Partisi'nin lideri ve Cumhurbaşkanı yardımcısı Michel Temer, görevi askıya alınan Rousseff'in yerine Cumhurbaşkanlığı'na vekalet edecek.

68 yaşındaki Rousseff'in Senato'da yapılan oylama sonucu azle 'Evet' kararı çıkmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlık görevi de Brezilya yasalarına göre otomatik olarak askıya alınmış oldu.

Rousseff'in davası devam ederken ülkenin liderliğini ise Başkan yardımcısı Michel Temer üstenecek. Demokratik Hareket Partisi'nin lideri olan Temer, Rousseff'in 2014'teki eylemlerinin soruşturulması gerektiğini savunanların önemli sözcüleri arasındaydı.

Rousseff ise yardımcısı Temer'i kendisine ve partisine karşı darbe girişiminde bulunmakla suçluyordu.

Eğer açılacak davadan Rousseff'in azli yönünde karar çıkarsa, Temer 2018 seçimlerine kadar ülkenin yeni Devlet Başkanı olarak görev yapacak.