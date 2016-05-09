Panama Belgeleri'nde ikinci perde

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Panama belgelerinin, 200 binden fazla offshore hesabın ayrıntılarını içeren ikinci kısmı yayınlandı.

Belgelerin bulunduğu veri tabanına offshoreleaks.icij.org adresinden ulaşılabiliyor ve arama yapılabiliyor.

Panama belgeleri bazı zenginlerin offshore hesaplarını kullanarak vergi sorumluluklarından kaçındığını göstermişti.

Belgeler Panama merkezli avukatlık şirketi Mossack Fonseca'dan kimliği belirsiz bir kaynak tarafından sızdırılmıştı.

Şirket herhangi bir yasadışı faaliyette bulunmadığını savunuyor.

Geçen hafta şirket veritabanının kamuya açılmasını önlemek için mahkeme kararı aldırmıştı. Ancak belgeleri elinde bulunduran Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyomu (ICIJ) kararı göz ardı etti.

Daha önce ortaya çıkan belgeler yüzlerce siyasetçi, yetkili, eski ve görevdeki ulusal liderler, ünlüler ve spor yıldızlarının gizli servetlerini ortaya çıkartmıştı.

Belgelerde, İngiltere Başbakanı David Cameron, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putkin, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Arjantin lideri Mauricio Macri, Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi, ünlü aktör Jackie Chan ve İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ın isimleri geçmişti.

İzlanda Başbakanı Sigbundur Gunnlaugsson da belgelerin ilk bölümü açıklandıktan sonra istifa etmişti.

Mossack Fonseca şirketi kendilerine hiçbir suçlama yöneltilmediğini, yasadışı bir iş yapmadıklarını ve bilgisayar korsanlığının kurbanı olduklarını savunuyor.

Offshore şirketleri

Offshore şirketleri yasadışı değil ancak paranın geldiği yer ve sahiplerini saklamak, ayrıcı vergi ödememek için kullanılıyorlar.

11,5 milyon belgeden oluşan 2,6 terabaytlık veri tabanı ilk olarak geçen yıl Alman gazetesi Sueddeutsche Zeitung'a verilmişti.

Gazete belgeleri ICIJ'la paylaşmış, aralarında BBC muhabirlerinin de bulunduğu yüzlerce gazeteci üzerinde çalışmış ve bilgiler geçen ay kamuoyuyla paylaşılmıştı.