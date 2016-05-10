BM'den Cizre için bağımsız soruşturma çağrısı

Telif hakkı AFP Image caption 'Orantısız yıkım' BM insan hakları sözcüsünün dile getirdiği iddialar arasında.

Birleşmiş Milletler insan hakları yetkilisi Türkiye'nin güney doğusundan gelen ihlâl haberlerini "endişe verici" diye niteledi, bağımsız soruşturma açılması çağrısı yaptı.

BM'nin İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, Türkiye'yi de bağımsız soruşturma yürütecek ekibin bölgede engellenmeden gezebilmesine izin vermeye çağırdı.

Cenevre'de yapılan yazılı açıklamada Zeyd el Hüseyin, kendilerine Aralık ayı ortalarından Mart ayı başlarına kadar Cizre'de Türk ordusu ve güvenlik güçleri tarafından işlendiği ileri sürülen ihlâllerle ilgili olarak çeşitli güvenilir kaynaklardan giderek artan sayıda bir çok bilgi ulaştığını, ve ortaya çıkan tablonun henüz net olmamakla birlikte "çok endişe verici" olduğunu söyledi.

'Devletin sorumluluğu' vurgusu

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri PKK ile bağlantısı olduğu iddia edilen gençlik grupları ve diğer devlet dışı yapıların yasa dışı eylemleri ve şiddetini" de kuvvetle kınadığını, terör eylemleri sonucu meydana gelmiş tüm can kayıplarından üzüntü duyduğunu söyledi, fakat şöyle devam etti:

“Ne var ki kendi halkını şiddet eylemlerinden korumak Türkiye'nin görevidir. Yetkililerin terörizm karşıtı operasyonlar yaparken insan haklarına, işkence, yargısız infaz, orantısız öldürücü şiddet ve keyfi gözaltı eylemlerini yasaklayan uluslararası hukuka daima saygı göstermesi temel önem arzetmektedir."

Cizre'deki üç bodrum

Açıklamada, bu haberlerde geçen iddialar arasında, kadın ve çocuklar da dahil, silahsız sivillere keskin nişancılarca veya tank ve diğer zırhlı araçlardan kasten ateş açılmasının da bulunduğu kaydedildi.

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BM insan hakları yetkilisinin açıklamasında, bölgeden işkence, keyfi gözaltı, sivillere ait binaların orantısız tahribi haberlerinin de geldiği kaydediliyor.

Ama el Hüseyin, Cizre'de güvenlik kuvvetlerinin kuşattığı üç bodrum katına sığınmış 100'den fazla kişinin yakılarak öldürüldüklerine ilişkin tanıklıklara dayalı haberleri "bunlar arasında en kaygı verici olan" diye niteliyor.

Zeyd el Hüseyin, "Güvenlik güçlerine karşı savaşan gruplara yöneltilenler de dahil, tüm bu iddialar son derece ciddidir ve titizlikle soruşturmalıdır. Ancak bugüne kadar bu yapılmamış görünüyor. Türkiye hükümeti bizim ve Birleşmiş Milletler'in diğer organlarının bölgeyi ziyaret etme ve birinci elden bilgi toplama taleplerine yanıt vermedi" diye sürdürüyor.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Türkiye hükümetinden daha önce de defalarca bağımsız insan hakları denetçilerinin çalışmasına izin vermesini istemiş ancak şimdiye kadar olumlu bir yanıt almamıştı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'nın şehir örgütlenmesinin açtığı hendeklere karşı yapılan operasyonlar çerçevesinde Aralık ayı ortalarından Mart ayı başına kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.