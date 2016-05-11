Padova'da müzelere 'İslami kıyafetle' girmek yasaklandı

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İtalya'nın kuzeyindeki Padova kentinde, müzelere ve belediyeye ait binalara yüzü örten "İslami kıyafetlerle" girmek yasaklandı.

Padova Belediye Meclisi'nin aldığı karara göre, müze ve belediye binalarına burka ve nikab gibi yüzü kapatan giysilerle girilemeyecek.

Bu şekilde örtünmüş kadınlardan müzeye girişte kimlik kontrolü için örtülerini çıkarmaları istenecek.

Kimlik kontrolü için yüzlerini açmayı kabul etseler dahi bu kadınların bina içindeyken yeniden örtünmelerine de izin verilmeyecek.

Padova'nın aşırı sağcı Belediye Başkanı Massimo Bitonci, "her gün binlerce kişinin girip çıktığı bu binaların terör saldırıları için hedef seçilebileceği" gerekçesiyle bu kararı aldıklarını açıkladı.

Bitonci, Belediye Meclisi'nin kararının ardından yaptığı açıklamada "Bizim evimize gelip, şehirlerimizi gezmek ve müzelerimizi ziyaret etmek istiyorsanız bunu yüzünüz açık şekilde yapmak zorundasınız" diye konuştu.

Belediye Başkanı Bitonci daha önce de cami inşasına ve belediyeye ait spor tesislerinin Ramazan etkinlikleri için kullanılmasına karşı çıkmış, devlet dairelerine haç koyma zorunluluğu getirmişti.

'Padova'dan ders'

Bitonci'nin sosyal medyadaki takipçileri kararı desteklerken yasağın sadece bu binalarla kısıtlı kalmamasını, sokakların da dahil edilmesini talep edenler de oldu.

Sağ kanattaki Il Giornale gazetesi de haberi, "Padova'dan İslam konusunda ders" başlığıyla duyurdu ve "Padova, tüm İtalya'ya eşi görülmemiş bir ders verdi" diye yazdı.

Padova'da 2 hafta önce, nikab giyen Suudi Arabistanlı bir turistin Eremitani Müzesi'ne girişine izin verilmemişti.

Turistin, müze görevlilerinin yüzünü açması talebini reddetmesi üzerine polis çağrılmış, polisin kimlik kontrolünden sonra kadının müzeye girmesine izin verilmişti.

İtalya'da burka ve nikab gibi giysileri yasaklayan bir kanun maddesi bulunmasa da 1975 tarihli bir yasa, "geçerli bir sebep olmaksızın" kamusal alanda yüzü kapalı halde dolaşılmasını yasaklıyor.