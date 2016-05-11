Telif hakkı NICOLA THORP

İngiltere'de topuklu ayakkabı giymeyi reddeden bir resepsiyonist, mesai ücretini alamadan evine gönderildi.

27 yaşındaki Nicola Thorp'a Londra'daki finans şirketi PricewaterhouseCoopers şirketinde işe başladığı ilk gün, 5-10 cm arasında topukları olan ayakkabı giymesi söylendi.

Bu isteği reddeden ve erkek iş arkadaşlarına böyle taleplerle gelinmediğini söyleyen Thorp, aynı gün eve gönderildi.

Thorp işverenine yüksek topuklu ayakkabılarla bütün gün ayakta çalışmasının zor olacağını, bunun yerine şık alçak topuklu ayakkabı giymek istediğini belirtti.

Bunun üzerine genç kadına gidip hemen kendine yüksek topuklu ayakkabılar alması söylendi.

Aralık ayında gerçekleşen olayla ilgili BBC Radyo'ya konuşan Thorp, "Bana alçak topukla neden bu işi yapamayacağımı söylerlerse ve gerçerli bir neden verirlerse talebi kabul edeceğimi söyledim. Ama hiçbir neden veremediler" dedi.

Thorp "9 saat boyunca ayakta olmam ve müşterilere toplantı odalarına kadar eşlik etmem gerekiyordu. Bunu yüksek topuklu ayakkabılarla yapamayacağımı söyledim" diye devam etti.

'Erkekler giyiyor mu?' diye sorunca ona gülmüşler

Thorp bir erkeğin aynı çalışma saatlerini yüksek topuklu ayakkabılarla yapıp yapamayacağını sorması üzerine kendisine gülündüğünü söylüyor.

Başına gelenleri arkadaşlarına anlatan daha sonra da Facebook sayfasında paylaşan Thorp pek çok kadının benzer olaylar yaşadığını görmüş.

Telif hakkı NicolaThorp Image caption Thorp topuklu ayakkabılarla ilgili imza dilekçesine öncülük ediyor.

"Başta bu konuda açıkça konuşmaktan olumsuz tepki alırım diye korkmuştum. Ama büyük bir konu olduğu için sesimi çıkarmaya karar verdim" diyor.

Thorp kadınların işyerinde yüksek topuklu ayakkabı giymeye zorlanmaması için yasaların değişmesini talep eden toplu bir imza dilekçesi başlatmış. Dilekçeye şu ana kadar 7 binden fazla kişi imza atmış.

Throp "İşverenler resmi kıyafet giyme zorunluluğu getirme hakkına sahip. Onlara bu konuda karşı değilim. Ama yüksek topuklu ayakkabı giyip giymemek kadına ait bir karar" diyor.

Kadınların topuksuz ayakkabıyla da şık ve resmi olabileceğini söyleyen Thorp, "Bu ayrıca bir cinsiyetçilik meselesi. Şirketler kadın çalışanlara bunu dayatamazlar" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan PwC ise kapıdaki resepsiyon hizmetinin başka bir şirketin yönettiğini ve konudan beş ay sonra haberdar olduklarını açıkladı.

PwC sözcüsü resmi kıyafet zorunluluğuna yönelik maddeyi taşeron şirketle görüştüklerini ve kendi şirket politikaları olmadığını da ekledi.