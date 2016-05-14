Dünyaca ünlü jinekolog ev hapsinde

İnsan klonlama projeleriyle bilinen dünyaca ünlü İtalyan jinekolog İtalyan doktor Antinori kliniğinde çalışan bir kadının, yumurtalarını zorla aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Ev hapsine alınan 70 yaşındaki Dr. Antinori bir yıl süreyle meslekten men edildi.

İddianın sahibi 24 yaşındaki bir İspanyol kadın. Antinori'nin Milan'daki kliniğinde geçici olarak çalışan kadın, ifadesinde önce cep telefonunun alındığını, sonra anestezi yapıldığını ve Antinori'nin yumurtalarını zorla aldığını söyledi.

Antinori'nin avukatları iddiaları reddetti.

Dr. Antinori 1994'te 63 yaşındaki bir kadının doğum yapmasına yardımcı olarak ünlü olmuştu. Rossana Della Corte o dönem dünyada doğum yapan en yaşlı kadın olmuştu.

Antinori, 2003'te insan klonloma projeleriyle nedeniyle İtalyan yetkililerinden baskı gördüğünü öne sürmüştü.