Arınç: Güç sarhoşluğuyla yasakçılık oynuyorlar

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Eski Başbakan Yardımcısı ve Meclis Başkanı Bülent Arınç, son olarak Turgut Özal Üniversitesi'nde katılacağı panelin de iptal edilmesine sert tepki gösterdi.

Twitter sayfasında 4 sayfalık bir açıklama yapan Arınç; "Daha önce bu, baskıcılar, ses kısıcılar, Başbakan asıcılardı. O zihniyetti. Kendilerinde müthiş bir güç vehmediyorlar ve 'beni eleştirirsen yok olursun' diyorlardı. Yok olmadık" dedi.

AKP'nin kurucularından olan Arınç açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Gençliğimizi, ömrümüzü verdik, yılmadık. Şimdilerde bu baskıcılar, ses kesiciler, sus deyiciler bizim mahallenin çocukları ise onlara kızıp mahalle değiştirecek değiliz. Kaldı ki o çocukların sesleri de artık karşı mahalleden geliyor."

Eski Başbakan Yardımcısı ve Meclis Başkanı, Turgut Özal Üniversitesi'nden önce; Kırıkkale, Beykent, İstanbul ve Necmettin Erbakan Üniversitelerindeki panellerinin de engellendiğini vurguladı.

'İcabını yaparız'

"Ülkemizin 'sus'lar ülkesi olmasına 40 yıl önce nasıl karşı çıktıysak aynı şekilde bugün de karşı çıkarız. Zira 40 yıl önceki iyi niyet ve gayretten zerre kadar sapmış değiliz" diyen Arınç'ın açıklamasından bazı satırlar şöyle:

"Aynı niyette, aynı safta, aynı safiyette ve aynı azimdeyiz. Daha düne kadar başörtüsü yasağı gibi nice yasaklara birlikte karşı çıktığımız, omuz omuza mücadele verdiğimiz insanlar, artık bugün saf değiştiriyor, güç sarhoşluğuyla yasakçılık oynuyor ve omuz atıyorlarsa, o halde özgürlüklere müdahaleyi, özgürlük için mücadele sebebi sayar ve bunun icabını yaparız."

Arınç, sonunda Yunus Emre'den bir dörtlüğe yer verdiği açıklamasını, "Şimdi seyreyelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler" diyerek noktaladı.

Bülent Arınç'ın son olarak dün saat 13:30'da Turgut Özal Üniversitesi'nde katılacağı Anayasa Çalıştayı "provokatif olaylar çıkabileceği" gerekçesiyle iptal edilmişti.

Arınç, "Bu gerekçeye ihtimal vermemekle birlikte alınan bu karara uymak durumundayım" demişti.