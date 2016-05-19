Paris-Kahire seferini yapan EgyptAir uçağı düştü

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Mısır Havayolları'na (EgyptAir) ait, Paris-Kahire seferi yapan yolcu uçağı Akdeniz'de düştü.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, uçağın düşmeden önce sağa sola ani ve keskin dönüşler yaptığın söyledi.

Arama kurtarma çalışmaları Yunanistan'ın Kerpe Adası açıklarında yoğunlaştı.

Kammenos, Airbus A320 tipi yolcu uçağının, 90 derece sola ve 90 derece sağa döndüğünü ve 6 bin 700 metreden yüksek bir konumdan düşüp radardan kaybolduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı François Hollande da, Elize Sarayı'nda yaptığı konuşmada Airbus A320 tipi yolcu uçağın düştüğünü ifade edip nasıl düştüğüne ilişkin ise henüz teyit edilen bir bilgi olmadığını söyledi.

Hollande, "Şu aşamada, ailelerle dayanışmaya öncelik vermeliyiz (...) Bir kaza veya değil, aklımızda terör ihtimali de var" dedi.

Mısır Havacılık Bakanı Şerif Fethi de uçağın düşüşüyle ilgili 'terör saldırısı veya teknik arıza ihtimallerini gözardı etmediklerini' dile getirdi.

Airbus A320 tipi yolcu uçağıyla irtibat, Yunan hava sahasından çıktıktan kısa bir süre sonra Kahire saatiyle 02.45'te kesildi.

MS804 sefer sayılı uçakta, üçü çocuk 56 yolcu, yedi mürettebat ve üç güvenlik görevlisi vardı.

Airbus da 13 yaşındaki uçağın kaybolduğunu doğruladı. Uçak dün gece 23:05'te Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'ndan havalanmıştı ve Mısır saatiyle 03.15'te Kahire'ye inmesi bekleniyordu.

Uçağın nasıl radardan kaybolduğuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ama Yunan ve Mısır basınına konuşan yetkililer, "Uçağın Akdeniz'de Girit adası açıklarında düştüğünü" söylüyor.

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Yunan Sivil Havacılık Birimi Müdürü Kostas Lintzerakos, Yunan Antenna televizyonuna açıklamasında, hava trafik kontrolörlerinin son uçak Kea adası semalarındayken pilotla kurdukları son iletişimde, 'pilotun herhangi bir sorundan bahsetmediğini' söyledi.

Lintzerakos, uçak Yunan hava sahasını terk ettiğinde yetkililerin pilotla tekrar iletişime geçmeye çalıştığını ancak pilotun yanıt vermediğini ifade etti.

Uçağın Mısır hava sahasının yaklaşık 16 km içinde, 11 bin 500 metre yükseklikte radardan kaybolduğunu belirtiliyor. Uçakla son irtibat da kaybolmadan 10 dakika önce kuruldu.

İmdat sinyali verildi mi?

Kaybolmadan önce ise uçaktan imdat sinyali verilip verilmediğinen dair ise çelişkili haberler geldi.

Mısır'ın resmi gazetesi al Ahram'ın EgyptAir açıklamasına dayandırdığı haberde, Mısır ordusunun arama kurtarma ekiplerinin uçaktan yerel saatle 04.26'da, kaybolmadan yaklaşık iki saat önce imdat çağrısı aldıklarını belirtirken Mısır ordusu ise herhangi bir imdat sinyalinin alınmadığını duyurdu.

EgyptAir Tönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmed Abdül de, uçağın havalanmasından önce de herhangi bir sorunun rapor edilmediğini belirtti.

Fransa Başbakanı Manuel Valls, uçağın akıbeti konusunda her seçeneğin masada olduğunu ifade etti ve "Bu aşamada hiçbir teoriyi gözardı edemeyiz. Mısır'da hem askeri yetkililerle hem de hükümet temsilcileriyle temas halindeyiz" dedi.

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Mısır devlet televizyonunun Kahire Havaalanı'ndan bildiren muhabirinin aktardığına göre Mısır Başbakanı Şerif İsmail, henüz uçağın durumuyla ilgili teyit edilen bir bilgi olmadığını, uçağa ne olduğuyla ilgili konuşmak için erken olduğunu söyledi.

EgyptAir, uçakta 15 Fransız, 30 Mısırlı, bir ingiliz, bir Belçikalı, iki Iraklı, bir Kuveytli, bir Suudi Arabistanlı, bir Sudanlı, bir Çinli, bir Portekizli, bir Cezayirli ve bir de Kanadalı bulunduğunu aktardı.

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Uçağın yapım yılının 2003 olduğu, pilotun 2101 saati Airbus 320'de olmak üzere 6275 saat uçuş tecrübesi olduğu açıklandı.

EgyptAir uçakla ilgili ellerine ulaşan son bilgileri Twitter hesabı üzerinden duyuruyor.

Havayolu şirketi ayrıca yolcu yakınları için Mısır'dan ve ülke dışından ücretsiz olarak ulaşabilecekleri telefon hattı kurdu.

Arama kurtarma çalışmalarına Yunanistan ordusundan ekipler de destek veriyor.