Bayer, GDO'lu tohum üreticisi Monsanto'yu alıyor

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Alman ilaç devi Bayer, genetiği değiştirilmiş tohum üreticisi Amerikan Monsanto şirketini satın almak için 62 milyar dolar teklif etti. Görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanması halinde Bayer dünyanın bu alandaki en büyük şirketi olacak.

Geçen hafta anlaşmayla ilgili olarak ortaya atılan iddialar, Bayer’in hissedarlarını öfkelendirmişti. Ana hissedarlardan biri, Bayer yönetimini, "kibirli bir imparatorluk" yaratmaya çalışmakla suçlamıştı.

Bayer’in önerisi 1998'de otomotiv şirketi Daimler’in Chrysler’ı almasından bu yana bir Alman firması tarafından yapılan en büyük teklif.

İngiltere'deki Warwick Üniversitesi'nden Prof. John Colley, Alman şirketlerin genelde risksiz büyümeyi tercih ettiğine dikkat çekerek Bayer'in girişiminin şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Tohum haricinde tarlalarda yabani ot, böcek ve bitki mantarı ilaçları da üreten Bayer daha çok Aspirin ve Alka-Seltzer gibi ilaçlarla tanınıyor.

Uzmanlar, anlaşmanın gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak yeni şirketin faaliyetlerinin yarısının tarıma odaklanacağını, bu durumun, Bayer'i ilaç firması olduğu için tercih eden hissedarların tepkisine yol açabileceğini vurguluyor.

Geçen hafta birleşme görüşmelerinin başladığınının açıklanmasından sonra Bayer hisseleri yüzde 8 değer kaybetmişti. Hisseler, bugün de ilk işlem saatlerinde yüzde 3 geriledi.

Bayer’in rakipleri Dow Chemical, DuPont ve Syngenta da yakın zamanda başka şirketlerle birleşme kararları almıştı.

‘Monsanto olumlu yanıt verecek’

Emtia fiyatlarının düşmesi sonucu tohum siparişlerinin azalması, Monsanto gibi şirketleri zora sokmuştu.

Bayer İcra Kurulu Başkanı Werner Baumann, Monsanto'nun tekliflerine olumlu yanıt vermesini beklediklerini belirterek, "Birleşme, tarım birimimizin amaçlarına çok uygun" dedi.

Birleşme anlaşmaları

Bayer 90 milyar dolarlık değeriyle Syngenta’dan sonra en büyük tarım kimyasalları üreticisi.

Geçen yıl 42 milyar dolar değerindeki Monsanto, Bayer’in rakibi İsviçre firması Syngenta’yı almaya çalışmıştı.

Ancak Syngenta, Şubat'ta ChemChina’nın 43 milyar dolarlık teklifini kabul etmişti.

Bu girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yeniden yapılanmaya giden Monsanto, 2017'nin sonuna kadar 3.600 çalışınını işten çıkaracağını açıklamıştı.