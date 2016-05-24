Polis, İdomeni mülteci kampını tahliye ediyor

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Yunanistan'da polis, mültecilerin Makedonya sınırında mülteci kampını tahliye etmek için operasyon düzenledi.

Ülkenin kuzeyindeki İdomeni kampında binlerce mülteci Makedonya sınırını geçebilmek için bekliyor.

Yetkililer, bu derme çatma kamptan çıkarılacak mültecilerin daha uygun tesislere götürülmelerinin planlandığını söylüyor.

Şafak vakti başlayan operasyona çevik kuvvet görevlilerinin de katıldıkları, ancak güç kullanmadıkları bildirildi.

Şubat ayında sınırda mahsur kalan mültecilerin inşa ettikleri kampta kalanların sayısı son üç ayda 8 bine ulaştı.

Çoğunluğu Suriye, Irak ve Afganistan'dan gelen mülteciler, Yunan yetkililerin ülkenin farklı kesimlerindeki kamplara yerleştirilmek üzere kampı terketmeleri çağrılarına 'sınırdan uzaklaşacakları' gerekçesiyle karşı çıkıyorlardı.

Polis tahliye sırasında gazetecilerin kampa yaklaşmalarına izin vermedi, ancak gazeteciler mültecilerin bindirildiği otobüslerin kamptan ayrılmasını görüntüleyebildi.

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Der Spiegel'in kamptaki muhabirlerinden Giorgos Christides, BBC'ye, polisin salı günü kampın en azından bir bölümünü tahliye etmeyi planladığını söyledi.

Hükümet sözcüsü Giorgos Kyritsis ise Yunan basınına yaptığı açıklamada, ''İdomeni bu şekilde kalamaz, sadece kaçakçıların çıkarına hizmet ediyor'' dedi.

Avusturya'nın sınır kontrollerini sıkılaştıracağı açıklamasının ardından Makedonya da benzer bir uygulamayı yaşama geçirince Batı Avrupa'ya geçmeyi planlayan mülteciler sınırın Yunanistan tarafında kalmıştı.

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Geçen yılın başlarından bu yana Türkiye ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya sığınma isteğiyle geçiş yapan mülteci sayısının bir milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Uzun müzakerelerin ardından Türkiye ile AB arasında varılan anlaşmayla Avrupa'ya mülteci geçişinin durdurulması amaçlanıyor.

Anlaşma uyarınca 20 Mart'tan itibaren Yunanistan'a kaçak olarak ayak basan her bir göçmen, iltica başvurusu yapmaması ya da başvurusunun reddedilmesi durumunda Türkiye'ye iade edilecek. Anlaşmaya Suriyeli mülteciler de dahil.

AB ise Türkiye'ye iade edilen her bir Suriyeli karşılığında, Türkiye'deki mülteci kamplarından bir Suriyeliyi kabul etme sözü vermişti.

Türkiye, anlaşma karşılığı AB'den 3 milyar euro fon ve Türkiye vatandaşlarının Schengen Bölgesi'ne vizesiz girişini kolaylaştırma sözü aldı.

Türkiye'ye geri gönderilen Suriyeli göçmenler kamplara yerleştirilirken, diğer göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere farklı illerde bulunan Geri Gönderme Merkezlerine yönlendiriliyor.