Reza Zarrab dosyasına 'eski bakanların da adı girdi'

Telif hakkı Getty

Reza Zerrab'ın kefaletle serbest kalma talebine karşı mütalaa veren savcılık, talebin reddedilmesini istedi. Savcının gerekçeleri arasında Zarrab'ın Türkiye'de kurduğu rüşvet ağıyla siyasette nüfuz satın aldığı iddiası da var.

Associated Press (AP) haber ajansı, New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bharara'nın hazırladığı ve mahkemeye sunduğu mütalaada Zarrab'ın "İyi bağlantıları, büyük bir serveti ve nüfuzu olan uluslararası bir işadamı" olarak tanımlandığını aktarıyor.

AP haberinde savcılığın Zarrab'ın tutuklanmadan önce verdiği ifadelerine dikkat çektiği ve "Yetkilileri yanıltmaya çalıştı" dediği bilgisi de yer alıyor.

Habere göre Zarrab Mart ayında Miami'de tutuklanmadan önce verdiği ifadesinde yanında 103 bin dolarla geldiğini aktarıyor.

Savcılığın ayrıca Zarrab'ın yıllık geliri konusunda da yetkililere yanıltıcı bilgiler verdiğini söylediği belirtiliyor.

AP haberinde savcılık mütaalasından alınan bölüm şöyle:

"Zarrab yıllık gelirinin 720 bin dolar olduğunu aktardı ve uluslararası seyahat bilgileriyle mal varlığını asgari düzeyde beyan etti, İran ve Makedonya pasaportlarına sahip olsa da Türkiye Cumhuriyeti sadece pasaportuna sahip olduğunu söyledi."

AP haberinde Zarrab'ın ihracat faaliyetleriyle yılda 11 milyar dolar gelir elde ettiğini verdiği röportajlarda dile getirdiğini söyleyen savcılığın buna yıllık 3,5 milyar dolarlık altın ihracatının da dahil olduğunu aktardığı yazıyor.

Telif hakkı AP Getty Image caption Reza Zarrab dosyasına New York eyaleti Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara bakıyor.

Bu nedenlerle savcılığın Zarrab'ın avukatları tarafından öne sürülen kefalet taleplerinin reddedilmesi gerektiği görüşü dile getirildi.

Zarrab'ın avukatı federal mahkemeden, müvekkilinin, 10 milyon doları nakit olmak üzere 50 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılması talebinde bulunmuştu.

Yapılan başvuruda, kefalet karşılığında Zarrab'ın avukatları müvekkillerinin New York eyaletini terk etmeme taahhüdü verdiğini de söylemişti.

'17 Aralık soruşturması' vurgusu

AP haberinde kefalet başvurusunun reddinin bir diğer gerekçesi ise Reza Zarrab'ın Türkiye'deki siyasilerle olan ilişkilerinin gösterildiğini aktarılıyor.

Haberde savcılık mütalaasından alınan ilgili bölüm şöyle:

"İran ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Zarrab, Türk yetkililer tarafından servetini ve nüfuzunu kullanarak tahliye kararı alınmasını sağlamakla itham ediliyor. Sanık servetiyle sadece birden fazla ev, yat ve diğer varlıklar almakla kalmamış, Türkiye'de yolsuzluğa bulaşmış siyasilere de erişim sağlamıştır."

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre savcılığın mahkemeye sunduğu gerekçe dosyasında 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasında adları geçen eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, kardeşi Mehmet Şenol Çağlayan, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ve Halkbankası Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın da isimleri yer aldı.

DHA'nın aktardığına göre savcılığın, belgelerini sunduğu gerekçe dosyasında Zarrab'ın eski bakanlara rüşvet verdiği iddiası da yer aldı.

Eski bakanlar iddiaları reddediyor

Soruşturmanın başlamasının hemen ardından adı geçen bakanlar görevlerinden istifa etti. Çağlayan, Güler ve Bağış, haklarındaki suçlamaları reddediyor.

AKP hükümeti, 17-25 Aralık soruşturmalarını Fethullah Gülen Cemaati'nin hükümete yönelik 'darbe girişimi' olarak niteliyor.

Bu soruşturmayı yürüten savcı ve emniyet yetkilileri hakkında 'darbeye teşebbüs' suçlamasıyla dava açıldı.

Savcıların görevden alınmasının ardından, 17-25 Aralık dosyalarıyla ilgili yürütülen soruşturmalar takipsizlikle sonuçlandı.

Zarrab'ı tutuklatan savcı Pret Bharara, kefalet başvurusundaki taahhütleri "yetersiz" bularak, talebi reddetmişti.

Avukatı kefalet dilekçesinde, Zarrab'ın bazı şartları yerine getireceğini belirtmişti.

Zarrab'ın Güney Manhattan sınırları dışına çıkmayacağı, New York'taki bir konutta kalacağı, konutun 24 saat boyunca silahlı güvenlik görevlileri tarafından korunacağı ve GPS'le izleneceği taahhüt edildi.

İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab 21 Mart'ta eşi Ebru Gündeş ve kızıyla birlikte ABD'nin Miami kentine giriş yaparken, havaalanında tutuklanmıştı.

Zarrab "İran'a yönelik yaptırımlara uymayarak ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı yapmak ve karapara aklamak"la suçlanıyor.

Savcı Preet Bharara tarafından hazırlanan ön iddianamede, Zarrab hakkında toplam 75 yıl hapis cezası isteniyor.

33 yaşındaki Zarrab, New York'un Manhattan bölgesindeki Metropolitan Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.