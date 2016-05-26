'Ekonomik kriz kanser ölümlerini arttırdı'

Telif hakkı Thinkstock

2008 yılında başlayan küresel ekonomik kriz yüzünden tüm dünyadaki kanser ölümlerinin 500 bin daha artmış olabileceği bildiriliyor.

Lancet dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, 2008-2010 yılları arasında önlenebilir kanser türlerinden ölenlerin sayısı sadece OECD ülkelerinde en az 260 bin kişi daha arttı.

Araştırma sonuçlarını kaleme alan Londra'daki Imperial College uzmanlarından Mahiben Maruthappu, bu veriden yola çıkarak aynı dönemde tüm dünyadaki ek kanser ölümlerinin sayısının 500 bini aşmış olabileceğini söyledi.

İşsizlik yüzdelerindeki her bir puanlık artış ve sağlık harcamalarında yapılan her kesinti üzerine kanserden ölüm vakalarında artış olduğunu gözlemleyen araştırma ekibi, bütün vatandaşlarına kapsayıcı sağlık sigortası yapan ülkelerde ilave ölüm vakalarının görülmediğine dikkat çekti.

Ancak işsizlik, insanların iş sözleşmesine bağlı olarak verilen sağlık sigortalarından mahrum bıraktığı için hastalığın teşhis edilmesini ve buna bağlı olarak tedavisini geciktirebiliyor.

Sağlık harcamalarında yapılan kesintiler de tedaviye erişimi güçleştirebiliyor.

Maruthappu, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, "Kanser dünyadaki en büyük ölüm nedenlerinden biri. Dolayısıyla ekonomideki değişikliklerin kanserden kurtulma oranlarını nasıl etkilediğini anlamak son derece önemli" dedi.

Dünyada her yıl yaklaşık 8 milyon kişi kanserden hayatını kaybediyor.