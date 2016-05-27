Uzay istasyonuna şişme oda projesi başarısız oldu

Telif hakkı NASA

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda genişleyen bir "oda" oluşturma projesi, oda beklendiği gibi açılmayınca askıya alındı.

Astronot Jeff Williams odayı şişirmeye başladı. Ancak 3,5 saat boyunca çaba harcanmasına karşın modülün çok yavaş şişmesi üzerine Williams'a, istasyona geri dönme talimatı verildi.

Modülün 4 metre uzunluğa ve 16 metreküp hacme ulaşması umuluyordu. Williams'ın şişme modüle sürekli hava basmasına karşın, sadece birkaç santimetre genişledi.

Telif hakkı NASA

Mühendisler şimdi verileri inceleyip sürece devam edilip edilmemesine karar verecek.

Bigelow Expendable Activity Module- Genişletilebilir Faaliyet Modülü (BEAM) gelecekte yörüngelere sokulacak laboratuvarlar inşa etmek için kullanılacak bir yaşam alanları denemesi.

Bu tür odalarla Mars'a aylar sürecek yolculuk için astronotlara daha geniş yaşam alanları oluşturulması da gündemde.

Beam geçen ay Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderilmiş ve Tranquility modülündeki yanaşma rampasına bağlanmıştı.

Dayanıklılık testi

Uzmanlar yapının geleneksel metal modüller kadar dayanıklı olup olmadığını anlamaya çalışıyor.

Deneme aşamasında olduğundan astranotlar Beam'in içine sıklıkla girmeyecek. Girdiklerinde de içeride çok fazla vakit geçirmeden, sağlamlığını kontrol edecekler. Oda depolama için de kullanılmayacak.

Odadaki ısı, basınç ve radyasyon da alıcılarla izlenecek.

Telif hakkı NASA

Beam, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA ile ucuz oteller zinciriyle servet kazanan Amerikalı girişimci Robert Bigelow'un ortak projesi.

Uzay istasyonuna kenetlenen modül tek kişilik elbise dolabı büyüklüğünde. Ancak daha sonra çok daha büyük modelleri yapılması umuluyor.

Robert Bigelow daha sonra bu odalarla bilimsel çalışmalar ve hatta turizm için uzayda barınma olanakları yaratmayı planlıyor.