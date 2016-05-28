IŞİD, Türkiye sınırındaki Mare'ye saldırdı

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Irak Şam İslam Devleti örgütünün Suriyeli muhaliflerin elindeki Mare kasabasının kontrolünü eline geçirmek için yoğun saldırı başlattığı belirtiliyor.

Suriyeli muhalif gruplar, IŞİD'in perşembe günü bölgeye sürpriz bir saldırı başlattığını, bu sabah da Mare'ye tank ve patlayıcı yüklü arabalarla saldırdığını bildiriyor.

Halep'in kuzeyindeki Mare, Kilis'in tam karşısında bulunuyor.

Türkiye ile Halep arasındaki "Azez koridoru" üzerinde kalan kasaba, hem insani olarak Halep'e yardımların ulaşabilmesi hem de askeri açından muhaliflerin bölgede tutunabilmeleri için stratejik olarak önemli.

Bölge muhalifler, Suriye ordusu ve IŞİD tarafından bölünmüş durumda.

IŞİD'in önce Azez çevresindeki altı köyü ele geçirdiği ve Mare kasabasına güneyden bağlantıyı kestiği belirtiliyor.

Mare'de 15 bin sivilin olduğu tahmin ediliyor.

Uzmanlar, IŞİD'in Suriye'nin diğer bölgelerinde toprak kaybetmesine rağmen yeni saldırı düzenleyebilmesinin, örgütün hâlâ saldırı kapasitesi olduğunu göstermesi açısından önemli olduğunu söylüyor.