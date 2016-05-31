Rusya: Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığı kabul edilemez

Telif hakkı AFP Getty Images

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Reuters'ın Rus haber ajansı RIA'ya dayandırdığı haberine göre Rusya, Türkiye'ye Irak'tan askerlerini çekme çağrısında bulundu.

Lavrov açıklamasında "Bu (Türklerin Irak'taki askeri varlığı) kesinlikle kabul edilemez bir durum. Prensipte Türklerin yaptığı Batılı ortaklarımız tarafından çok daha büyük bir dikkati hak ediyor" dedi.

Türkiye Irak'ta eğitim amaçlı bulunduğunu söylüyor

Türkiye Irak'ın Musul vilayetine 20 kilometre uzaklıktaki Başika'da Iraklı güçleri eğittiğini ve IŞİD'in elindeki Musul merkezinin bir gün tekrar Iraklıların eline geçmesi için hazırlık yaptığını belirtiyor.

Türkiye geçen yıl Başika'ya 600 asker ve tank göndermiş, Irak merkezi hükümeti de bu askeri gücün derhal ülkeden çıkmasını istemişti.

Başbakan Haydar el Abadi'nin makamından yapılan açıklamada, Türkiye'nin bu adımla "Irak'ın egemenliğini ciddi bir şekilde ihlal ettiği" belirtilmişti.

Anadolu Ajansı ise "Peşmerge güçlerinin eğitimi amacıyla 2,5 yıldır Musul'da bulunan Türk birliğinde yapılacak görev değişimi için 150 askerin, 20 civarında tank eşliğinde Başika bölgesine gönderildiğini" duyurmuştu.

Reuters haber ajansına konuşan bir Türk güvenlik yetkilisi "Bu askerlerin daha önceden Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKYB) bulunduklarını ve Musul'a zırhlı araçlar eşliğinde karayoluyla gittiklerini" söylemişti.

Bir milyon nüfuslu Musul geçen yıldan bu yana Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) elinde.