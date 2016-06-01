Telif hakkı Getty Image caption Ölü kaplan yavruları, tartışmalı tapınaktaki canlı kaplanlara el koymak bir haftadır sürdürülen operasyonda bulundu.

Tayland'da vahşi hayvan kaçakçılığı ve hayvanlara kötü muameleyle suçlanan bir Budist tapınağının mutfağındaki derin dondurucuda 40 ölü kaplan yavrusu bulundu.

Güvenlik güçleri Pazartesi günü tüm sağ kaplanları tapınaktan çıkarmıştı.

Olay yerindeki gazetecilerin sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarda yan yana dizilmiş 40 ölü kaplan yavrusu görülüyor.

Kanchanaburi'deki tapınak turistlerin yoğun olarak gittiği bir yer ancak operasyondan sonra tapınak operasyondan sonra kapatıldı.

Tayland Ulusal Parklar Müdürlüğü'nden Adisorn Nuchamdrong Reuters Haber Ajansına yaptığı açıklamada "Ölü yavruları dondurucularda saklamalarının bir nedeni olmalı ama ne için olduğunu ben de bilmiyorum" dedi.

Telif hakkı Reuters Image caption Ölü kaplan yavruları tapınağın mutfağındaki derin dondurucuda bulundu.

Tapınağa yapılan baskında yer alan Doğal Yaşam Dostları Vakfı'ndan Tom Taylor BBC'ye yaptığı açıklamada operasyonda başka hayvanlara ait parçalar da bulunduğunu belirtti.

Çeşitli kaplarda hayvan bağırsakları, ölü bir yaban domuzu ve hayvanlara ait farklı parçalar bulunduğu kaydedildi.

Taylor tapınaktaki 137 canlı kaplandan 40'ına yetkililer tarafından el konulduğunu belirtti.

Telif hakkı Reuters Image caption Tapınak uzun süredir hayvanlara kötü muameleyle suçlanıyordu. Rahiplerse iddiaları reddediyor.

Vahşi hayvan kaçakçılığı ve hayvanlara kötü muamele iddialarının ortaya çıktığı 2001 yılından bu yana yetkililer tapınaktaki rahiplere karşı hukuk mücadelesi veriyor.

Rahiplerse suçlamaları reddediyor.