Hindistan'da 24 kişi 69 Müslümanın katledilmesinden suçlu bulundu

Telif hakkı arko datta

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde 2002 yılında Müslümanların katledildiği halk ayaklanmasına karışan 24 kişi suçlu bulundu.

Hindistan'daki özel mahkeme Ahmedabad kentinde Gulbarg Toplululuğu katliamı olarak bilinen olaylarda 36 kişiyi beraat ettirdi.

Suçlu bulunanların cezaları pazartesi belli olacak.

Ülkenin tarihindeki en kanlı katliamlardan biri kabul edilen Gulbarg olaylarında Müslümanların yaşadığı siteye saldıran kalabalık 69 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Saldırganlar Müslümanları kesici aletlerle ve canlı canlı yakarak öldürmüştü.

Telif hakkı Reuters

Ayaklanma 27 Şubat 2002 tarihinde Godhra istasyonu yakınlarında bir tren yangınında 60 Hindu hacının öldürülmesinin ardından başlamıştı.

Yangın için Müslümanları suçlayan Hindu kalabalık Gujarat'ta Müslüman mahallelerine ve köylerine girerek üç gün sürecek şiddet olayları başlattı.

O dönem devlet bakanı olan Hindistan Başbakanı Narendra Modi ayaklanmaları durdurmak için yeterince çaba harcamamakla eleştirliyor.

Ahmedabad kentinde Gulbarg sitesinde pek çok Müslüman yakıldı ve evleri ateşe verildi.

Telif hakkı AP

Davaya bakan mahkemede bugün 11 kişi cinayetle suçlanırken diğerleri daha hafif suçlar için ceza aldı.

Ceza alanlar arasında sağcı Hindu grup Vishwa Hindu Parishad'ın lideri de bulunuyor.

Yargıç PB Desai saldırının planlı olduğu yönünde hiçbir kanıt olmadığına kanaat getirerek komplo suçlamalarını düşürdü.

Telif hakkı AP

Ölenler arasında önemli Müslüman politikacı ve milletvekili Ehsan Jafri de vardı.

Gulbarg katliamında kurtulanlar Jafri'nin kendini savunmak için ateş ettiğini söylüyor.

Jafri'nin eşi Zakia Jafri, yardım için Modi'yi aradığını ancak yardımın gönderilmediğini söyledi.

Şiddet olayları önce Gujarat polis departmanı, 2008 yılında ise Anayasa Mahkemesi tarafından atanan bağımsız özel soruşturma ekibi tarafından incelendi.

28 Şubat 2002'de başlayan olaylara karıştığı iddia edilen 66 kişi suçlanmıştı.

Dava 7 Ekim 2009'da başladı.