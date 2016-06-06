Kazakistan'da askeri birliğe silahlı saldırı

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Kazakistan'ın Aktöbe eyaletinde İslamcı militan olduklarından şüphelenilen bir grup iki silah dükkânına ve askeri birliğe saldırı düzenledi.

Dört saldırganın saldırı sırasında öldürüldüğü ancak bazılarının kaçmayı başardıkları bildiriliyor.

Ülkenin kuzeybatısındaki kentin sakinlerinden, saldırganlar yakalanana kadar evlerinden çıkmamaları istendi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Elmas Sabudayev saldırganların "geleneksel olmayan radikal dinci grupların işi" olduğunu söyledi.

Kazakistan'da radikal İslamcı saldırılar nadir olarak görülüyor.

Ancak Aktöbe 2011 yılında ülkenin ilk intihar saldırısına da sahne olmuştu.

Bugünkü saldırıda saldırganların dükkanlara saldırdıktan sonra bir otobüsü ele geçirerek bir askeri birliğin kapısından geçmeyi başardıkları ve üç askeri öldürdükleri bildiriliyor.